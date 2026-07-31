Δ. Πάφου : Επιχείρηση αποκατάστασης στα πάρκα της Πάφου

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού και αναβάθμισης των δημόσιων χώρων στον Δήμο Πάφου, με τα συνεργεία να βρίσκονται σήμερα στην περιοχή Universal, στο δημοτικό πάρκο που βρίσκεται στην οδό Αγίου Επιφανίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο συγκεκριμένος χώρος είχε να καθαριστεί από το 2013, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση και την αναβάθμισή του.

Όπως επισημαίνεται, στόχος της δημοτικής αρχής είναι η σταδιακή αποκατάσταση όλων των πάρκων της πόλης, ώστε να παραδοθούν στους πολίτες καθαροί, ασφαλείς και πλήρως προσβάσιμοι χώροι αναψυχής.

Από τον Δήμο τονίζεται δια στόματος του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου ότι η προσπάθεια αυτή απαιτεί χρόνο, συνέπεια και καθημερινή εργασία, καθώς υπάρχουν αρκετές περιοχές που χρειάζονται παρεμβάσεις μετά από χρόνια ελλιπούς συντήρησης.

Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα προς τους δημότες να συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια, ενημερώνοντας τις υπηρεσίες του Δήμου για προβλήματα ή σημεία που χρειάζονται άμεση παρέμβαση.

Όπως σημειώνεται, η συνεργασία πολιτών και Δήμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια πιο καθαρή, πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη Πάφο. Λιγότερα