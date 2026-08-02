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Στις φλόγες όχημα στα Κούκλια: Επεκτάθηκε η πυρκαγιά σε παρακείμενο τεμάχιο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η σκηνή αποκλείστηκε και τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς

Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα τα ξημερώματα της Κυριακής στα Κούκλια της Πάφου, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε όχημα στην περιοχή.

Μέλη της Δύναμης έσπευσαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν το όχημα να φλέγεται, ενώ οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί σε παρακείμενο τεμάχιο γης, καίγοντας ξηρά βλάστηση.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η σκηνή αποκλείστηκε και τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

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