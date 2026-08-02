Οργή στην Ισότητα για την απόλυση Μαλτέζου: «Τον έδιωξαν επειδή φοβήθηκαν μην τον μιμηθούμε»

Αγανάκτηση, θυμό και απογοήτευση εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Κλαδικό Τμήμα Φυλακών της Συντεχνίας Ισότητα «για την κατάφωρα άδικη και προκλητική απόλυση» του δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου, αναφέροντας ότι ο συνάδελφός τους αποτελεί «υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους, αλλά και πρότυπο για όλους εμάς».

Η συντεχνία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι «το μοναδικό του «έγκλημα» ήταν ότι υπερασπιζόταν με συνέπεια και πάθος τα δικαιώματα των συναδέλφων του και είχε το θάρρος να λέει δημόσια αλήθειες που άλλοι, εδώ και χρόνια, δεν τόλμησαν ποτέ να πουν».

Παραπέμποντας στο αιτιολογικό της απόλυσης ότι «δύναται να λειτουργήσει ως πρότυπο ή να καλλιεργήσει αντίστοιχες αντιλήψεις και πρακτικές μεταξύ άλλων μελών του προσωπικού» η συντεχνία αναφέρει ότι «τον έδιωξαν, δηλαδή, επειδή φοβήθηκαν μην τον μιμηθούμε» και ότι «σε ολόκληρο τον φάκελο δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για κρατούμενο, για ναρκωτικά, για αμέλεια σε βάρδια».

Εκφράζει, επίσης, τη θέση ότι η απόλυση του Γιώργου Μαλτέζου «αποτελεί πράξη φόβου και αδυναμίας από την πλευρά του Υπουργείου και της Διεύθυνσης» και ότι «αντί να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα που μαστίζουν τις φυλακές, επέλεξαν να στοχοποιήσουν εκείνον που τα ανέδειξε». Επισημαίνοντας τη δύσκολη κατάσταση στις φυλακές, τα μέλη της συντεχνίας δηλώνουν ότι δε θα παραμείνουν στη σιωπή.

«Ο Γιώργος παραμένει Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου του Κλαδικού μας Συμβουλίου. Τα αξιώματα εδώ δίνονται με την ψήφο των συναδέλφων και δεν αφαιρούνται με επιστολή. Είμαστε δίπλα του και δίπλα στην οικογένειά του, για όσο χρειαστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.