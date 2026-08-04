Πρόλαβαν τα χειρότερα στο Σταυροβούνι: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά - Προκλήθηκε από μελισσοκομικές εργασίες (εικόνες + βίντεο)

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις παρυφές του Κρατικού Δάσους Σταυροβουνίου, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγγλισίδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:50 και έθεσε σε άμεσο κίνδυνο το Κρατικό Δάσος Σταυροβουνίου.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων με γεωργικές καλλιέργειες και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 30 άτομα του Τμήματος Δασών με εννέα πυροσβεστικά οχήματα και έναν προωθητή γαιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης 10 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ένας ιδιωτικός εκσκαφέας, ένας ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας, καθώς και εθελοντές.

Την προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν ακόμη πέντε πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.

Προκλήθηκε κατά τη διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών

Όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μελισσοκομικών εργασιών.

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