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Θερμό «αντίο» Χριστοδουλίδη στους τρεις απερχόμενους υπουργούς: Ο Βαφεάδης «θα στεκόταν μπροστά μου για να δεχθεί τη σφαίρα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το θερμό «αντίο» του Προέδρου στους απερχόμενους Αλέξη Βαφεάδη, Μαρία Παναγιώτου και Λίνα Κασσιανίδου

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τους απερχόμενους Υπουργούς Αλέξη Βαφεάδη, Μαρία Παναγιώτου και Λίνα Κασσιανίδου, κατά την τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της Κυβέρνησης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μάλιστα η αναφορά του στον απερχόμενο υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, τον οποίο χαρακτήρισε «πάντα πρόθυμο και αφοσιωμένο».

«Είμαι σίγουρος ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους που θα στεκόταν μπροστά μου για να δεχθεί “τη σφαίρα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη Μαρία Παναγιώτου «εργατικότατη», σημειώνοντας ότι αντιμετώπιζε τις δύσκολες προκλήσεις με χαμόγελο και σκληρή δουλειά, ενώ αναφέρθηκε στη Λίνα Κασσιανίδου ως «αεικίνητη».

Ευχαρίστησε και τους τρεις για την εντιμότητα, την αφοσίωση και τη συμβολή τους στην υλοποίηση έργων και πολιτικών με θετικό αντίκτυπο για τους πολίτες, ευχόμενος κάθε καλό στο επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

 

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ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΑλέξης Βαφεάδης

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