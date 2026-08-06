Γενικό λογιστήριο: Σε εφαρμογή τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω του gov.cy

Τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες για αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού καταβολής μισθού ή σύνταξης μέσω του gov.cy τίθενται σε εφαρμογή από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για ψηφιοποίηση των διαδικασιών και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες οι νέες υπηρεσίες τίθενται σε λειτουργία από σήμερα, Πέμπτη.

Προστίθεται ότι μέσω των υπηρεσιών αυτών, οι εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι κρατικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι, καθώς και το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε αλλαγή του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμούν να καταβάλλεται εφεξής ο μισθός ή η σύνταξή τους.

Σημειώνεται ότι οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι διαθέσιμες μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy (ενότητα Μισθοί και Συντάξεις Κρατικών Αξιωματούχων, Υπαλλήλων και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού) και επιτρέπουν την ηλεκτρονική αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού για καταβολή μισθού ή σύνταξης με απλό, άμεσο και ασφαλή τρόπο.

Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος αλλαγής του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού μέσω των εν λόγω υπηρεσιών, είναι να υπάρχει ταυτοποιημένος λογαριασμός CY Login και η επισύναψη φωτοαντίγραφου του τραπεζικού λογαριασμού ή σχετική βεβαίωση από την τράπεζα, στην οποία θα εμφανίζεται το όνομα της Τράπεζας, το υποκατάστημα, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός λογαριασμού (IBAN).

Όπως αναφέρεται, οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο της συνεχής βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και ενίσχυση της ψηφιακής αλληλεπίδρασής τους με το Κράτος, και συμβάλλουν παράλληλα στη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ