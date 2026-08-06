Το Who is Who των νέων προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα

Τέσσερα πρόσωπα με πολιτική, επαγγελματική και ακαδημαϊκή διαδρομή σε διαφορετικούς τομείς αναλαμβάνουν θέσεις στη νέα σύνθεση της κυβέρνησης. Πρόκειται για τον πρώην βουλευτή Αμμοχώστου Χρίστο Σενέκη, τη δικηγόρο και πρώην δημοτική σύμβουλο Λεμεσού Εύη Τσολάκη, τον πρώην βουλευτή Πάφου Ηλία Μυριάνθους και την πολιτική επιστήμονα Ειρήνη Πογιατζή.

Ο Χρίστος Σενέκης, γεννημένος το 1977 με καταγωγή από την κατεχόμενη Άχνα, είναι νομικός, διεθνολόγος και επιστήμονας πληροφορικής. Υπηρέτησε ως βουλευτής Αμμοχώστου την περίοδο 2021-2026 με το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ), αναπτύσσοντας δράση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσφυγικού, τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργίας και περιβάλλοντος. Κατά τη θητεία του συμμετείχε σε σειρά κοινοβουλευτικών επιτροπών, ενώ εκπροσώπησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ. Στο παρελθόν εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, άσκησε τη δικηγορία και διετέλεσε διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Βουλής. Είναι κάτοχος τριών πανεπιστημιακών πτυχίων, στη Νομική, στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και στην Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, καθώς και μεταπτυχιακού MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Εύη Τσολάκη προέρχεται από τη Λεμεσό και είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς διετέλεσε δημοτική σύμβουλος Λεμεσού για τρεις συνεχόμενες θητείες από το 2002 έως το 2016. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στον Δήμο Λεμεσού προήδρευσε και συμμετείχε σε σημαντικές επιτροπές, μεταξύ των οποίων οι Επιτροπές Κοινωνικής Πρόνοιας, Ανάπτυξης, Τροχαίας και Προσφορών. Από το 2019 μέχρι τον διορισμό της συμμετείχε στο Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού. Παράλληλα διατηρεί έντονη εθελοντική δράση.

Ο Ηλίας Μυριάνθους, γεννημένος το 1967, είναι εγκεκριμένος λογιστής και ελεγκτής. Μετά τις σπουδές του στα Χρηματοοικονομικά και τα Λογιστικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα στην Πάφο και την Πόλη Χρυσοχούς, όπου λειτουργεί από το 1995 δικό του λογιστικό και ελεγκτικό γραφείο. Στην πολιτική του διαδρομή υπηρέτησε ως βουλευτής Πάφου με την ΕΔΕΚ, αρχικά την περίοδο 1998-2001 και εκ νέου από το 2016 έως το 2026. Κατά τη θητεία του συμμετείχε σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως οι Επιτροπές Οικονομικών, Εμπορίου, Συγκοινωνιών, Γεωργίας και Εργασίας, ενώ εκπροσώπησε τη Βουλή στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας και στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της EUROPOL. Παράλληλα υπηρέτησε σε ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς και συμβούλια, όπως ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και ο ΟΠΑΠ Κύπρου.

Η Ειρήνη Πογιατζή κατάγεται από τη Λεμεσό και διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις Πολιτικές Επιστήμες, την Ιστορία, τις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Είναι απόφοιτη του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στην επαγγελματική της πορεία δραστηριοποιήθηκε στον τραπεζικό τομέα, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση έργων, στις κανονιστικές διαδικασίες και στον οργανωτικό σχεδιασμό. Από το 2019 εργαζόταν στα κεντρικά γραφεία τραπεζικού οργανισμού ως Project Manager και στον τομέα Organizational & Methods, με βασικό αντικείμενο έργα ψηφιοποίησης και εφαρμογής κανονιστικών υποχρεώσεων. Παράλληλα έχει αναπτύξει δημόσια παρουσία μέσω αρθρογραφίας σε πολιτικά και διεθνή ζητήματα και συμμετοχής σε συνέδρια και συζητήσεις που αφορούν τη γεωπολιτική, τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική.

Τα τέσσερα νέα μέλη της κυβέρνησης προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και πολιτικούς χώρους, φέρνοντας εμπειρία από την κοινοβουλευτική ζωή, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό τομέα, τη νομική επιστήμη και τη δημόσια πολιτική.