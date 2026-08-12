Σιαηλής: Να τηρηθεί το πλαίσιο προσλήψεων στον ΕΟΑ

Την ανάγκη να τηρηθεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο που έχει ήδη αποφασίσει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου για την πρόσληψη προσωπικού, με τη συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου στην προφορική εξέταση των υποψηφίων, θέτει ο Χαράλαμπος Σιαηλής, μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΑ Πάφου.

Σε γραπτή τοποθέτησή του προς τα μέλη του Συμβουλίου, ο κ. Σιαηλής υποστηρίζει ότι η διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει το πλαίσιο που έχει εγκριθεί για τις μόνιμες θέσεις, επισημαίνοντας ότι αυτό επιβάλλουν οι αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, για τις πλείστες θέσεις η αξιολόγηση των υποψηφίων προβλέπει 100 μονάδες από τη γραπτή εξέταση, 20 μονάδες από την προφορική εξέταση ενώπιον συμβουλευτικής επιτροπής και 10 μονάδες από την προφορική εξέταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑ.

Ο κ. Σιαηλής θεωρεί ότι το Συμβούλιο οφείλει να παραμείνει συνεπές στις προηγούμενες αποφάσεις του και να εφαρμόσει το πλαίσιο που το ίδιο έχει καθορίσει.

«Τα πλαίσια πρόσληψης αποφασίστηκαν από το σώμα και το σώμα πρέπει να μείνει σταθερό στις προηγούμενες αποφάσεις του», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η προφορική εξέταση από το Δ.Σ. αποτελεί θεσμικά προβλεπόμενο στάδιο της διαδικασίας.

«Να τελειώσουν οι ψίθυροι και οι σκιές» Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Σιαηλής στις συζητήσεις και τις πληροφορίες που, όπως αναφέρει, έχουν φτάσει στα μέλη του Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεων.

Όπως σημειώνει, οι αιρετοί λειτουργούν ως «αισθητήρες της τοπικής κοινωνίας» και ο ίδιος έχει ακούσει διάφορα για τη διαδικασία, από τις γραπτές εξετάσεις μέχρι τις συνεντεύξεις ενώπιον των συμβουλευτικών επιτροπών.

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν υιοθετεί όσα ακούγονται, αλλά θεωρεί ότι το ζήτημα πρέπει να τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου για προβληματισμό. Κατά τον ίδιο, η πλήρης εφαρμογή του πλαισίου πρόσληψης θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας απέναντι σε αμφισβητήσεις.

«Με το να ακολουθήσουμε το πλαίσιο δίνουμε τέλος στους ψιθύρους και τις σκιές για δοσμένες θέσεις, προαποφασισμένες αποφάσεις και αδιαφανείς διαδικασίες», αναφέρει, προσθέτοντας ότι με αυτό τον τρόπο «θωρακίζουμε τον οργανισμό, τη διοίκηση και το προσωπικό».

«Δεν υποβαθμίζω το έργο των συμβουλευτικών επιτροπών»

Ο κ. Σιαηλής σπεύδει παράλληλα να ξεκαθαρίσει ότι η θέση του δεν αποτελεί αμφισβήτηση του έργου των συμβουλευτικών επιτροπών. Όπως αναφέρει, έχει μελετήσει το υλικό που έχει ετοιμαστεί και αναγνωρίζει την «κοπιαστική και μεγάλη εργασία» που έχουν επιτελέσει. Υποστηρίζει, όμως, ότι η συμμετοχή του 17μελούς Διοικητικού Συμβουλίου στην τελική προφορική εξέταση ενισχύει τη συλλογικότητα και τη θεσμική νομιμοποίηση της διαδικασίας.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η βαρύτητα των 10 μονάδων που προβλέπεται για το Δ.Σ., σε συνδυασμό με τις 100 μονάδες της γραπτής εξέτασης και τις 20 μονάδες της συμβουλευτικής επιτροπής, περιορίζει τον κίνδυνο αυθαίρετων ή καταχρηστικών βαθμολογήσεων.

Το ζήτημα της καθυστέρησης Στην τοποθέτησή του αναγνωρίζει ότι η πραγματοποίηση προφορικών εξετάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί χρόνο, σημειώνοντας ωστόσο ότι το Συμβούλιο θα κληθεί να εξετάσει τους υποψηφίους που θα προκύψουν από τους πίνακες της υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, αναγνωρίζει τις ανάγκες στελέχωσης του ΕΟΑ και την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης υπηρεσιών που, όπως αναφέρει, έχουν μείνει πίσω. Επισημαίνει, όμως, ότι η ανάγκη αυτή ήταν γνωστή όταν οι θέσεις προκηρύχθηκαν, τον Σεπτέμβριο του 2025. «Το ότι θα χρειαζόταν χρόνος για να γίνει η προφορική εξέταση το γνώριζε το Συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο του 2025 όταν προκήρυσσε τις θέσεις», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι εισηγήσεις για την πλήρωση των θέσεων έρχονται σχεδόν ένα χρόνο μετά την προκήρυξη.

Χωρίς να εισέρχεται, όπως σημειώνει, σε κριτική για την καθυστέρηση, υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει το Συμβούλιο να παρακάμψει τον θεσμικό του ρόλο εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης.

«Το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα» Καταλήγοντας, ο κ. Σιαηλής επικαλείται τη συλλογική κρίση του 17μελούς Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή όλων των μελών στη διαδικασία καθιστά, κατά την άποψή του, δικαιότερη και περισσότερο νομιμοποιημένη την τελική επιλογή των υποψηφίων.

«Ο κόσμος, οι κοινότητες και οι δήμοι, μας επέλεξαν και μας εξέλεξαν για να κάνουμε αυτή τη δουλειά και είναι καθήκον μας να ανταποκριθούμε», σημειώνει. Καταλήγει δε με σαφή θέση υπέρ της διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑ, τονίζοντας: «Ζυγίζοντας τα πιο πάνω θεωρώ ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα με το να πραγματοποιηθούν οι προφορικές εξετάσεις από το Δ.Σ. του ΕΟΑ».