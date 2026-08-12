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Νέα καλοκαιρινή απάτη: Έχασε €2.200 για ανύπαρκτη κράτηση καταλύματος - Την έπεισαν να ακυρώσει το αρχικό booking για «φθηνότερη προσφορά»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 32χρονη στη Λευκωσία, αφού άγνωστος που παρουσιάστηκε ως εκμισθωτής καταλύματος την έπεισε να προχωρήσει σε νέα κράτηση μέσω συνδέσμου που της απέστειλε. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και προειδοποιεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με ηλεκτρονικές κρατήσεις και αιτήματα πληρωμής.

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά από καταγγελία 32χρονης ότι εξαπατήθηκε σχετικά με διαδικτυακή κράτηση καταλύματος με αποτέλεσμα την απώλεια χρηματικού ποσού πέραν των €2.200.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο ΤΑΕ Λευκωσίας από την 32χρονη, σύμφωνα με την οποία, στις 4 Αυγούστου προχώρησε σε κράτηση καταλύματος μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κρατήσεων. Την ίδια ημέρα επικοινώνησε μαζί της άγνωστο πρόσωπο, το οποίο παρουσιάστηκε ως ο εκμισθωτής του καταλύματος. Με την πρόφαση ότι μπορούσε να της εξασφαλίσει χαμηλότερη τιμή διαμονής, την έπεισε να ακυρώσει την αρχική της κράτηση και να προβεί σε νέα κράτηση μέσω άλλης διαδικτυακής πλατφόρμας ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποστέλλοντάς της σχετικό σύνδεσμο.

Η παραπονούμενη ακολούθησε τον σχετικό σύνδεσμο και στις 11 Αυγούστου, μετέφερε σε τραπεζικό λογαριασμό που της υποδείχθηκε χρηματικό ποσό πέραν των €2.200, χωρίς ωστόσο να λάβει οποιαδήποτε επιβεβαίωση της κράτησης. Τότε διαπίστωσε ότι επρόκειτο για απάτη.

Η υπόθεση διερευνάται από το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή τη διερευνώμενη υπόθεση, η Αστυνομία υπενθυμίζει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών κρατήσεων και να μην ανταποκρίνεται σε ύποπτα μηνύματα ή αιτήματα πληρωμής.

Σε περίπτωση λήψης μηνύματος που αφορά κράτηση καταλύματος:

  • Να επικοινωνείτε απευθείας με την ξενοδοχειακή μονάδα ή τον πάροχο του καταλύματος, χρησιμοποιώντας τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας τους.
  • Να μην προχωρείτε σε πληρωμές μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς προηγούμενη επαλήθευση της γνησιότητάς τους.
  • Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συνδέσμου και δήλωσης των στοιχείων της τραπεζικής κάρτας, συστήνεται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζα και ακύρωση της κάρτας.

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ΞενοδοχείαΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΠΑΤΗ

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