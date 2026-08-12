Νέα καλοκαιρινή απάτη: Έχασε €2.200 για ανύπαρκτη κράτηση καταλύματος - Την έπεισαν να ακυρώσει το αρχικό booking για «φθηνότερη προσφορά»

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά από καταγγελία 32χρονης ότι εξαπατήθηκε σχετικά με διαδικτυακή κράτηση καταλύματος με αποτέλεσμα την απώλεια χρηματικού ποσού πέραν των €2.200.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε χθες στο ΤΑΕ Λευκωσίας από την 32χρονη, σύμφωνα με την οποία, στις 4 Αυγούστου προχώρησε σε κράτηση καταλύματος μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κρατήσεων. Την ίδια ημέρα επικοινώνησε μαζί της άγνωστο πρόσωπο, το οποίο παρουσιάστηκε ως ο εκμισθωτής του καταλύματος. Με την πρόφαση ότι μπορούσε να της εξασφαλίσει χαμηλότερη τιμή διαμονής, την έπεισε να ακυρώσει την αρχική της κράτηση και να προβεί σε νέα κράτηση μέσω άλλης διαδικτυακής πλατφόρμας ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποστέλλοντάς της σχετικό σύνδεσμο.

Η παραπονούμενη ακολούθησε τον σχετικό σύνδεσμο και στις 11 Αυγούστου, μετέφερε σε τραπεζικό λογαριασμό που της υποδείχθηκε χρηματικό ποσό πέραν των €2.200, χωρίς ωστόσο να λάβει οποιαδήποτε επιβεβαίωση της κράτησης. Τότε διαπίστωσε ότι επρόκειτο για απάτη.

Η υπόθεση διερευνάται από το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή τη διερευνώμενη υπόθεση, η Αστυνομία υπενθυμίζει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών κρατήσεων και να μην ανταποκρίνεται σε ύποπτα μηνύματα ή αιτήματα πληρωμής.

Σε περίπτωση λήψης μηνύματος που αφορά κράτηση καταλύματος: