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Σοκαριστικές εικόνες στις Φιλιππίνες: Εργάτες βουτούν μέχρι τον λαιμό σε ποτάμια γεμάτα σκουπίδια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εργάτες να επιχειρούν μέσα σε πλημμυρισμένα κανάλια και ποτάμια γεμάτα σκουπίδια, μετά από εννέα ημέρες καταρρακτωδών βροχών. Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την κακοκαιρία, ενώ δεκάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν.

Εικόνες που σοκάρουν αποτυπώνουν την κατάσταση στις Φιλιππίνες μετά τις ακραίες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Εργάτες καθαριότητας χρειάστηκε να μπουν σε πλημμυρισμένα κανάλια και ποτάμια, όπου τα νερά είχαν μετατραπεί σε έναν τεράστιο όγκο σκουπιδιών.

Στην πόλη Παρανιάκε, νότια της Μανίλας, οι εργαζόμενοι επιχειρούν μέσα σε νερά που φτάνουν σχεδόν μέχρι τους ώμους, απομακρύνοντας τόνους απορριμμάτων που παρασύρθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές διάρκειας εννέα ημερών.

Η επιφάνεια του νερού έχει σχεδόν καλυφθεί από σκουπίδια, ενώ στην επιχείρηση επιστρατεύτηκαν γερανοί, βάρκες και μεγάλοι κάδοι. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες, εργάτης φαίνεται να στέκεται μέσα στον κάδο εκσκαφέα που αιωρείται πάνω από τα πλημμυρισμένα νερά.

Μέχρι τον λαιμό στα σκουπίδια

Η πιο δύσκολη εικόνα καταγράφεται στο Redemptorist Water Channel, στην περιοχή Barangay Baclaran, όπου εργάτες μπήκαν μέσα σε νερά γεμάτα απορρίμματα, σε ορισμένα σημεία σχεδόν μέχρι τον λαιμό.

Οι τοπικές Αρχές εξετάζουν πλέον αυστηρότερα πρόστιμα για την παράνομη απόρριψη σκουπιδιών.

«Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που θέλει να συμβαίνει η κυβέρνηση. Θέλουμε υδάτινες οδούς όπου το νερό θα μπορεί να ρέει ελεύθερα», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Φιλιππίνων.

Το πρόβλημα, πάντως, δεν είναι καινούργιο. Μελέτη του 2021 είχε καταδείξει ότι ο ποταμός Πασίγκ αποτελεί σημαντική πηγή πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Πάνω από 500.000 άνθρωποι επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία

Οι μουσώνες και οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει θανάτους σε διάφορες περιοχές των Φιλιππίνων, ενώ οκτώ άνθρωποι αγνοούνται και 13 έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι σε 33 επαρχίες έχουν επηρεαστεί από την κακοκαιρία, η οποία επιδεινώθηκε από δύο τροπικούς κυκλώνες. Περίπου 98.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Στην Μπαγκούιο, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι αγνοούνται, όταν κατολίσθηση καταπλάκωσε σπίτια.

Σύμφωνα με τον κρατικό μετεωρολόγο Νταν Βιλαμίλ, η βροχόπτωση στην Μπαγκούιο από την 1η έως τις 9 Αυγούστου έφτασε τα 1.413,2 χιλιοστά, την ώρα που η συνήθης ποσότητα για ολόκληρο τον Αύγουστο είναι 963,2 χιλιοστά.

Πλημμυρικά φαινόμενα

Η κατάσταση με τα απορρίμματα στη μητροπολιτική περιοχή της Μανίλας έχει φτάσει σε «κρίσιμο» σημείο, καθώς τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών έχουν φράξει υδάτινες οδούς, επιδεινώνοντας τα πλημμυρικά φαινόμενα και επηρεάζοντας τη λειτουργία βασικών υποδομών αποστράγγισης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Φιλιππίνων (PNA).

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ επισκέφθηκε την Τετάρτη τον αντλιοστασιακό σταθμό Diokno στην πόλη Πασάι, όπου διαπιστώθηκε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων.

«Κοιτάξτε το. Δεν σας φαίνεται κρίσιμο; Σε εμένα φαίνεται. Δεν θα το αποκαλούσα κρίση σκουπιδιών, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Μάρκος στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το PNA.

Σκουπίδια φράζουν υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας

Όπως μεταδίδει το PNA, ο υπουργός Δημοσίων Έργων Βινς Ντιζόν χαρακτήρισε την κατάσταση «κρίση σκουπιδιών», σημειώνοντας ότι μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων έχουν φράξει βασικά υδάτινα περάσματα στην πρωτεύουσα, επιδεινώνοντας τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις συνεχιζόμενες έντονες βροχοπτώσεις του νοτιοδυτικού μουσώνα.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι η συσσώρευση απορριμμάτων επηρεάζει άμεσα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς τα σκουπίδια παρασύρονται στα κανάλια και καταλήγουν να φράζουν γρήγορα τα αντλιοστάσια.

«Μπορείτε πραγματικά να δείτε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των σκουπιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το PNA.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο είχε κατασκευαστεί πριν από χρόνια, αλλά τέθηκε ουσιαστικά σε λειτουργία μόλις κατά την περσινή περίοδο των τυφώνων.

 

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Απορρίμματα από τον Κόλπο της Μανίλα

Σύμφωνα με τον Μάρκος, μεγάλο μέρος των απορριμμάτων δεν προέρχεται από την άμεση περιοχή, αλλά μεταφέρεται από τον Κόλπο της Μανίλα, με την παλίρροια και τα πλημμυρικά νερά να συμβάλλουν στη συσσώρευσή τους γύρω από τις εγκαταστάσεις άντλησης.

Όπως αναφέρει το PNA, οι αρχές απομακρύνουν τα απορρίμματα από το νερό πριν αυτό φτάσει στις αντλίες, προκειμένου να διατηρηθούν σε λειτουργία οι κρίσιμες υποδομές αποστράγγισης.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η κατάσταση αναδεικνύει την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης απόρριψης σκουπιδιών παράλληλα με τις εργασίες εκβάθυνσης και καθαρισμού των υδάτινων οδών.

Σχέδιο μετατροπής απορριμμάτων σε ενέργεια

Το PNA αναφέρει ότι η κυβέρνηση προωθεί ένα πρόγραμμα μετατροπής απορριμμάτων σε ενέργεια (waste-to-energy), το οποίο ο Μάρκος θεωρεί μακροπρόθεσμη λύση στο αυξανόμενο πρόβλημα των αποβλήτων και στη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, οι τεχνικές πτυχές του σχεδίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η κυβέρνηση εργάζεται πλέον στη διαμόρφωση του συστήματος συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, στον καθορισμό των θέσεων όπου θα κατασκευαστούν οι μονάδες και στον τρόπο αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Μάρκος δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση προχωρά στη διαδικασία δημοπράτησης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τις μονάδες αυτές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τα πρώτα αποτελέσματα θα μπορούσαν να γίνουν ορατά μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Επισκέψεις σε πληγείσες περιοχές

Το κρατικό πρακτορείο PNA αναφέρει ότι μετά την επιθεώρηση του αντλιοστασίου στην Πασάι, ο πρόεδρος επισκέφθηκε και τον ποταμό Μπακλαράν στην πόλη Παρανιάκε, όπου επίσης καταγράφηκε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων.

Ο Μάρκος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει διαφορετικά μέτρα για τη μείωση των πλημμυρών σε ολόκληρη τη χώρα, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα και οι λύσεις διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

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