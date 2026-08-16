Πανίκος Κάπονας: «Να κρατήσουμε ζωντανή την κυπριακή κτηνοτροφία και την παράδοση του τόπου μας»

Με επίκεντρο την κυπριακή κτηνοτροφία, τους ανθρώπους της υπαίθρου και την αξία του αιγοπρόβειου γάλακτος πραγματοποιήθηκε στη Δρούσεια το 4ο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Γάλακτος, μια διοργάνωση που έχει πλέον καταστεί θεσμός για την περιοχή του Ακάμα και της Πάφου. Στον χαιρετισμό του, ο Επαρχιακός Γραμματέας του Παναγροτικού, Πανίκος Κάπονας, τόνισε ότι το Φεστιβάλ αποτελεί κάτι περισσότερο από μια γιορτή, καθώς αναδεικνύει την παράδοση, την κυπριακή ύπαιθρο και, κυρίως, τον καθημερινό αγώνα των ποιμνιοτρόφων.

«Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε τον τόπο μας, την παράδοσή μας και, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά για να κρατούν ζωντανή την κυπριακή κτηνοτροφία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κάπονας αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι παραγωγοί, σημειώνοντας ότι η εργασία του ποιμνιοτρόφου απαιτεί συνεχή παρουσία και προσπάθεια, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή δυσκολιών.

«Εμείς οι ποιμνιοτρόφοι της περιοχής του Ακάμα και της Πάφου ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει δουλειά», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το Φεστιβάλ είναι ένας τρόπος να αναγνωριστεί και να τιμηθεί αυτός ο κόπος. Το αιγοπρόβειο γάλα ως κομμάτι της κυπριακής παράδοσης Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία του αιγοπρόβειου γάλακτος ως αυθεντικού κυπριακού προϊόντος, αλλά και στη συμβολή του στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων όπως το χαλλούμι, η αναρή, το γιαούρτι και το φρέσκο γάλα. Ο Πανίκος Κάπονας υπογράμμισε ότι στόχος της διοργάνωσης είναι να φέρει το κοινό πιο κοντά στους παραγωγούς και να αναδείξει τη δουλειά, τα προϊόντα και την παράδοση που παραδόθηκε από τις προηγούμενες γενιές. «Θέλουμε να παραδώσουμε αυτή την παράδοση στις επόμενες γενιές», ήταν το μήνυμα που έστειλε, αναδεικνύοντας την ανάγκη να παραμείνει ζωντανή η κτηνοτροφία και η παραγωγή στην κυπριακή ύπαιθρο.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας του Παναγροτικού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση του Φεστιβάλ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Αλέξη Χαραλαμπίδη και τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, για τη διαχρονική στήριξη της εκδήλωσης. Όπως ανέφερε, η εταιρεία στηρίζει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ και, μέσα από αυτή τη στήριξη, βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους της κτηνοτροφίας και της κυπριακής υπαίθρου.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Δήμο Ακάμα, τον Μαρίνο Λάμπρου και τον Αντιδήμαρχο Δρούσειας Σωτήρη Κουππάρη για τη στήριξή τους, καθώς και όλα τα μέλη της οργανωτικής ομάδας που εργάστηκαν για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Κλείνοντας, ο Πανίκος Κάπονας ευχαρίστησε τον κόσμο που έδωσε το «παρών» στο Φεστιβάλ, τονίζοντας ότι η συμμετοχή του κοινού αποτελεί τη μεγαλύτερη στήριξη για τους παραγωγούς. Το 4ο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Γάλακτος συνδύασε την παράδοση και την τοπική παραγωγή με τη μουσική και τη διασκέδαση, προσφέροντας στους επισκέπτες μια βραδιά αφιερωμένη στην κυπριακή ύπαιθρο. Στη σκηνή εμφανίστηκαν ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, δίνοντας το μουσικό χρώμα στη βραδιά.

Το βασικό μήνυμα της διοργάνωσης, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο: η κυπριακή κτηνοτροφία, οι παραγωγοί και τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου αποτελούν ζωντανό κομμάτι της κυπριακής ταυτότητας και χρειάζονται στήριξη, αναγνώριση και συνέχεια.