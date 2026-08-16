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Άρχισαν οι προετοιμασίες για τους εορτασμούς του Mawlid στη Σαναά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ένας πλανόδιος πωλητής οδηγεί ένα τρίκυκλο με μπουκάλια πόσιμου νερού προς πώληση έξω από το φωτισμένο με πράσινα φώτα Τζαμί Al-Shaab, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους εορτασμούς του Mawlid στη Σαναά της Υεμένης, στις 15 Αυγούστου 2026. Το Mawlid τιμάται κάθε χρόνο στις 12 του Rabi al-Awwal για να σηματοδοτήσει τη γέννηση του Προφήτη Μωάμεθ. EPA/YAHYA ARHAB

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