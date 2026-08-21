Επαγρύπνηση στον Δήμο Πάφου για κουνούπια με πρόληψη και προστασία

Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται ο Δήμος Πάφου για καταπολέμηση των κουνουπιών, εφαρμόζοντας τη στρατηγική που υιοθέτηση και βασίζεται σε δύο πυλώνες, την πρόληψη και την προστασία, όπως δήλωσε ο Δρ. Χρίστος Χρίστου, Υγειονομικός Λειτουργός του Δήμου Πάφου.

Ερωτηθείς μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου για τα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος Πάφου για καταπολέμηση των κουνουπιών, ο κ. Χρίστου τόνισε αρχικά ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται στην αντίδραση μετά την εμφάνιση ενός κρούσματος.

«Τα κουνούπια και τα νέα τους είδη ήρθαν και θα μείνουν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο είναι η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών, αλλά και η προστασία των πολιτών. Όπως εξήγησε, η στρατηγική που εφαρμόζεται στον Δήμο Πάφου στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, την πρόληψη και την προστασία.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, ο Δρ. Χρίστου ανέφερε ότι εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόζεται καθημερινά ένα οργανωμένο πρόγραμμα ελέγχων από σπίτι σε σπίτι, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους.

Ομάδες αποτελούμενες από δύο έως τρεις κατάλληλα εκπαιδευμένους υγειονομικούς εργάτες επισκέπτονται κατοικίες και ενημερώνουν τους δημότες, χρησιμοποιώντας ειδικό ενημερωτικό έντυπο με απλές και κατανοητές οδηγίες.

Στόχος είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι να μπορούν να εντοπίζουν πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών μέσα ή γύρω από τις κατοικίες τους και να προχωρούν στην εξάλειψή τους, εξήγησε. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα στάσιμα νερά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εστίες εκκόλαψης κουνουπιών.

Παράλληλα, δεύτερη ομάδα ασχολείται με την καταπολέμηση των κουνουπιών σε παρακείμενα αργάκια, μέσα ή κοντά σε οικιστικές περιοχές, αλλά και σε άλλους ανοικτούς χώρους όπου ενδέχεται να δημιουργούνται σημεία με στάσιμα νερά.

Ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο, συνέχισε, είναι η αξιοποίηση των παραπόνων και των αναφορών των δημοτών. Όπως ανέφερε ο Δρ. Χρίστου, κάθε παράπονο που κατατίθεται διερευνάται και καταγράφεται, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι εστίες.

Παράλληλα, οι πληροφορίες καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την πιο συστηματική και εντατική παρακολούθησή τους.

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχουν εστίες κουνουπιών στον Δήμο Πάφου, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το γεγονός ότι τα παράπονα των δημοτών μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.

«Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνουν οι υπηρεσίες δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικά», ήταν το μήνυμα του Υγειονομικού Λειτουργού, προσθέτοντας πως «χωρίς τη βοήθεια των δημοτών δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που αναμένουμε».

Ο Δρ. Χρίστου υπογράμμισε ότι υπάρχει καθημερινή συνεργασία μεταξύ των δημοτών και των κρατικών Υγειονομικών Υπηρεσιών, με κοινό στόχο τον περιορισμό και τον έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η συμβολή των πολιτών είναι απολύτως απαραίτητη. «Χωρίς τη βοήθεια των δημοτών η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν θα είναι στα επίπεδα που αναμένουμε όλοι να είναι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία από τα κουνούπια δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Δήμων ή των κρατικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δρ. Χρίστου στην ανάγκη να γίνει αντιληπτό ότι το πρόβλημα δεν είναι περιστασιακό.

Όπως εξήγησε, όσο υπάρχει ο ξενιστής, δηλαδή το κουνούπι που μπορεί να μεταδώσει έναν παθογόνο μικροοργανισμό, θα υπάρχει και ο κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών.

«Εκείνο που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίσουμε τα στάσιμα νερά», ανέφερε, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας.

Μεταξύ άλλων συνέστησε τη χρήση εντομοαπωθητικών, την επιλογή μακριών ρούχων σε περιοχές και ώρες όπου υπάρχει αυξημένη παρουσία κουνουπιών, καθώς και την τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για απλά αλλά ουσιαστικά μέτρα που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την πιθανότητα επαφής του κουνουπιού με τον άνθρωπο.

Ερωτηθείς κατά πόσο τον ανησυχεί η κατάσταση μετά και το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα, ο Δρ. Χρίστου είπε ότι η ανησυχία δεν προέκυψε τώρα λόγω της δημοσιότητας που πήρε το περιστατικό. «Από τη στιγμή που πριν από περίπου τρία χρόνια εντοπίστηκε η παρουσία νέου είδους κουνουπιών στην Κύπρο, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση» και ανέμεναν ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί περιστατικό. Υπενθύμισε ότι η Κύπρος είχε στο παρελθόν καταγράψει σημαντικό αριθμό περιστατικών ασθενειών που συνδέονται με κουνούπια.

Ο στόχος είναι η καταπολέμηση των κουνουπιών, ήταν το μήνυμά του. Καταληκτικά, ο Δρ. Χρίστου έστειλε ένα ευρύτερο μήνυμα, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν αφορά μόνο τον Δήμο Πάφου, ούτε τον Δήμο Ιεροκηπίας ή οποιονδήποτε άλλο Δήμο ξεχωριστά. «Αφορά όλους», υπογράμμισε, επισημαίνοντας την ανάγκη για παγκύπρια αντιμετώπιση και συντονισμό.

Παράλληλα, κάλεσε σε προσοχή και όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ενδημούν συγκεκριμένες ασθένειες. Όπως ανέφερε, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ώστε να αποφεύγουν τη μόλυνση και τη μεταφορά παθογόνων παραγόντων πίσω στην Κύπρο.