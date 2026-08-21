Ψάχνει νερό στο φεγγάρι η Κίνα - Στέλνει την πιο πολύπλοκη αποστολή μέχρι σήμερα

Η Κίνα προετοιμάζεται για την αποστολή Chang'e-7, την πιο τεχνολογικά πολύπλοκη αποστολή της στη Σελήνη μέχρι σήμερα, στην αναζήτησή της για παγωμένα αποθέματα νερού σε μόνιμα σκιασμένους κρατήρες κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Η μη επανδρωμένη αποστολή, που πήρε το όνομά της από μια μυθική Κινέζα θεά της Σελήνης, θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ρομποτικού οχήματος προσεδάφισης, ενός ρόβερ και ενός ανιχνευτή σε ένα από τα πιο κρύα μέρη του ηλιακού συστήματος.

Θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τον μακροπρόθεσμο στόχο του Πεκίνου να δημιουργήσει μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, με σχέδια για προσελήνωση με πλήρωμα πριν από το 2030 και τη δημιουργία ενός κοινού ερευνητικού σταθμού με τη Ρωσία έως το 2035.

Την επόμενη εβδομάδα, το διαστημόπλοιο Chang'e-7 θα απογειωθεί από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Wenchang στην επαρχία Hainan στο νότιο νησί, πάνω σε έναν πύραυλο Long March 5 με φορτία που περιλαμβάνουν επίσης μια σειρά από επιστημονικά όργανα όπως αναλυτές νερού, κάμερες και ραντάρ.

Μόλις βρεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, το διαστημόπλοιο θα εξετάσει πρώτα πιθανές τοποθεσίες προσγείωσης στον νότιο πόλο πριν από μια προσπάθεια προσγείωσης.

Μια υποψήφια τοποθεσία βρίσκεται κοντά στο χείλος του κρατήρα Shackleton, μιας μόνιμα σκιασμένης κοιλότητας. Το οδοντωτό χείλος του κρατήρα, ωστόσο, φωτίζεται σχεδόν συνεχώς από το ηλιακό φως. Η Κίνα δεν έχει δημοσιοποιήσει χρονοδιάγραμμα για την αποστολή Chang'e-7, αλλά οι παρατηρητές του διαστήματος εκτιμούν μια προσπάθεια προσγείωσης γύρω στον Νοέμβριο.

Μετά την προσγείωση, το ρόβερ και η χοάνη θα αρχίσουν να ερευνούν την επιφάνεια.

Η διάρκεια της αποστολής παραμένει άγνωστη.

Οι κρατήρες κοντά στον νότιο πόλο της σελήνης δεν έχουν δει το ηλιακό φως εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Ως εκ τούτου, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταψύκτες ικανοί να διατηρήσουν αρχαίο νερό και πτητικές οργανικές ενώσεις.

Οι θερμοκρασίες μπορούν να πέσουν έως και μείον 203 βαθμούς Κελσίου (μείον 334 Φαρενάιτ) σε ορισμένα από αυτά τα σκιασμένα εδάφη, σύμφωνα με τη NASA.

Η εύρεση προσβάσιμου νερού είναι ζωτικής σημασίας για μελλοντικές σεληνιακές βάσεις, καθώς θα μπορούσε να παρέχει πόσιμο νερό, οξυγόνο για τους αστροναύτες, ακόμη και να χρησιμεύσει ως ακατέργαστο προωθητικό πυραύλων, μειώνοντας την ανάγκη για δαπανηρές αποστολές ανεφοδιασμού από τη Γη.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες περιοχές της Σελήνης, όπου μια σεληνιακή νύχτα διαρκεί όσο 14 γήινες ημέρες, οι ψηλές κορυφές και τα χείλη των κρατήρων κοντά στον νότιο πόλο λαμβάνουν σχεδόν συνεχώς ηλιακό φως και θα χρησίμευαν ως ιδανική τοποθεσία για ένα σεληνιακό φυλάκιο με σχετικά σταθερό θερμικό κλίμα και συνεχή παροχή ηλιακής ενέργειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία και η Ρωσία έχουν επίσης θέσει τους στόχους τους στον νότιο πόλο της Σελήνης. Μόνο η Ινδία προσγειώθηκε κοντά με το Chandrayaan-3 το 2023.

Τα επόμενα χρόνια, το ρόβερ VIPER της NASA, το πακέτο γεώτρησης PROSPECT της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και το ρόβερ LUPEX Ιαπωνίας-Ινδίας αναμένεται να φτάσουν στον νότιο πόλο της Σελήνης, καθώς ο αγώνας για την εύρεση πηγών νερού εντείνεται.

Μια πρόκληση για τα παραδοσιακά τροχοφόρα ρόβερ είναι η απότομη κλίση των χειλιών των κρατήρων. Για να κατέβει στον κατάμαυρο πυθμένα ενός κρατήρα, το Chang'e-7 θα αναπτύξει έναν νέο ανιχνευτή άλματος. Η χοάνη, εξοπλισμένη με αναλυτή μορίων νερού, θα χρησιμοποιήσει τους μικρούς προωθητήρες της για να πετάξει σε σκιασμένους κρατήρες. Στη συνέχεια, θα προσγειωθεί σε έξι αρθρωτά πόδια, πριν πηδήξει πίσω για να επαναφορτιστεί.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το βάρος, την απόδοση του κινητήρα ή την εμβέλεια πτήσης της χοάνης παραμένουν άγνωστες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua ανέφερε ότι το όχημα αναμένεται να πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρία άλματα κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το Chang'e-7 και τον διάδοχό του Chang'e-8, που έχουν προγραμματιστεί για περίπου το 2029, θα είναι κρίσιμα στο σχέδιο της Κίνας για μια προσγείωση με προσωπικό έως το 2030, καθώς οι δύο αποστολές έχουν ως στόχο να θέσουν τις βάσεις για έναν μόνιμα κατοικημένο ερευνητικό σταθμό.

Η φιλοδοξία της Κίνας να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη και να κατασκευάσει ένα φυλάκιο κοντά στον νότιο πόλο συμπίπτει με το πρόγραμμα Artemis της NASA, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη έως το 2028 και τελικά στην εγκαθίδρυση μιας βιώσιμης ανθρώπινης παρουσίας εκεί.

Τον Απρίλιο, η αποστολή Artemis II της NASA ολοκλήρωσε μια 10ήμερη πτήση με επανδρωμένο σκάφος στη Σελήνη. Οι τέσσερις αστροναύτες ταξίδεψαν μακρύτερα στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο στην ιστορία, φτάνοντας σε μια απόσταση ρεκόρ 252.756 μιλίων από τη Γη πριν επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ