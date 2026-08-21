Επίτροπος Περιβάλλοντος: Προωθείται η ελεγχόμενη βόσκηση για καλύτερη διαχείριση του κινδύνου πυρκαγιών

Με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, συναντήθηκε σήμερα ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε σειρά σημαντικών περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών ζητημάτων που απασχολούν την επαρχία Πάφου.

Όπως ανέφερε ο κ. Μυριάνθους, κατά τη συνάντηση έτυχε ενημέρωσης για διάφορα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΟΑ Πάφου, αλλά και για ζητήματα τα οποία είχαν θέσει ενώπιόν του οι δήμαρχοι των τεσσάρων δήμων της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν ήταν τα ζητήματα της ύδρευσης και της άρδευσης, καθώς και θέματα που αφορούν την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στο αποχετευτικό σύστημα της Πάφου, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται με την αφαλάτωση στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και την προώθηση του έργου του αποχετευτικού συστήματος στην Πόλη Χρυσοχούς.

Ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι η συζήτηση δεν περιορίστηκε στα ζητήματα των υποδομών, αλλά επεκτάθηκε και σε θέματα που αφορούν την ευημερία και προστασία των ζώων, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία καταφυγίων ζώων στην επαρχία Πάφου. Σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Επίτροπος ανέφερε ότι έλαβε τη διαβεβαίωση του προέδρου του ΕΟΑ Πάφου πως, από τη στιγμή που θα εξευρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία συγκεκριμένου καταφυγίου, οι υπηρεσίες του Οργανισμού θα ενεργήσουν τάχιστα για την αδειοδότησή του, ώστε το έργο να μπορέσει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

«Πέραν τούτου», ανέφερε ο κ. Μυριάνθους, συζητήθηκαν επίσης επιμέρους ζητήματα που αφορούν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ορισμένες κτηνοτροφικές μονάδες σε σχέση με την αδειοδότησή τους, καθώς βρίσκονται στην περίμετρο κρατικού δάσους. Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως εξήγησε, συνδέεται και με τη διαχείριση του κινδύνου πυρκαγιών και με την προσπάθεια εξεύρεσης πρακτικών λύσεων που θα εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες των κτηνοτρόφων όσο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε σε ενημέρωση που είχε και σε συνάντηση με τον κ. Σάββα Ιεζεκιήλ, σημειώνοντας ότι το Τμήμα Δασών επιθυμεί, μέσα από σχετικές προσπάθειες, να προωθήσει την ελεγχόμενη βόσκηση εντός και στην περιφέρεια των δασών. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ελεγχόμενη βόσκηση να συμβάλει στη διαχείριση της βλάστησης και, κατ’ επέκταση, να καταστήσει τις δασικές περιοχές πιθανώς πιο διαχειρίσιμες σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο κ. Μυριάνθους τόνισε ότι θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν όλες οι αρμόδιες πλευρές στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. Για τον σκοπό αυτό, όπως ανακοίνωσε, θα συγκληθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα και να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο μπορούν να προωθηθούν λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η σύσκεψη αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα ακόμη βήμα συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν τις κτηνοτροφικές μονάδες, την προστασία των δασικών περιοχών και την πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου πυρκαγιών, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ανάγκες των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, η συνάντηση του Επιτρόπου με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου ανέδειξε το εύρος των θεμάτων που βρίσκονται ενώπιον των αρμόδιων φορέων στην επαρχία, από τη διαχείριση του νερού, την άρδευση και την ύδρευση, μέχρι την αποχέτευση, την αφαλάτωση, τη διαχείριση αποβλήτων, την ευημερία των ζώων και την προστασία των δασικών περιοχών.