Παμπορίδης κατά ΟΚΥπΥ: «Αφήστε τα επικοινωνιακά, θα τα πούμε εκεί που πρέπει πολύ σύντομα»

Την απάντηση του στην ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ, δίνει ο βουλευτής Λευκωσίας του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης για την υπόθεση ασθενούς την οποία ο ίδιος γνωστοποίησε χθες, ασκώντας κριτική στην απάντηση που δόθηκε από πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Παμπορίδης υποστηρίζει ότι μέσα από τη σχετική απάντηση επιβεβαιώνεται πως η συγκεκριμένη ασθενής «ουδέποτε εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας», παρότι, όπως αναφέρει, «διακομίστηκε δύο φορές στο ΤΑΕΠ».

«Συντάξατε μια μακρόσυρτη “απάντηση” για να μας πείτε ότι πράγματι η συγκεκριμένη ασθενής ουδέποτε εισήχθη στο ΓΝ Λευκωσίας, καίτοι διακομίσθηκε δύο φορές στο ΤΑΕΠ σας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ καλεί τους αρμόδιους να επικεντρωθούν στα καθήκοντά τους, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης θα συζητηθούν, όπως αναφέρει, «εκεί που πρέπει».

«Σας εισηγούμαι να αξιοποιείτε τον χρόνο σας σε αυτά όπου σας έταξε η πολιτεία και τα λοιπά “επικοινωνιακά” αφήστε να τα πούμε εκεί που πρέπει (πολύ σύντομα)», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Η τοποθέτηση του κ. Παμπορίδη έρχεται στον απόηχο της δημόσιας αντιπαράθεσης που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το δημόσιο σύστημα υγείας.