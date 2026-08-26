Έκκληση Νίκου Παλιού για προστασία των δημόσιων χώρων από βανδαλισμούς

Με αφορμή την τοποθέτηση νέων παγκακιών στον παιδότοπο της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός απευθύνει έκκληση προς τους δημότες για σεβασμό και προστασία των δημόσιων υποδομών.

Όπως επισημαίνει, οι βανδαλισμοί σε πάρκα, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους έχουν εξελιχθεί σε ένα σοβαρό πρόβλημα, με συνέπειες τόσο για την εικόνα της πόλης όσο και για τους ίδιους τους πολίτες.

«Η προστασία των δημόσιων υποδομών αποτελεί βασική ευθύνη όλων των πολιτών», αναφέρει ο κ. Παλιός, σημειώνοντας ότι κάθε πράξη καταστροφής συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους φορολογούμενους δημότες, καθώς απαιτούνται χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι βανδαλισμοί υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και στερούν από παιδιά και οικογένειες ασφαλείς, καθαρούς και λειτουργικούς χώρους αναψυχής.

Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας καλεί τους πολίτες να αλλάξουν νοοτροπία, να σέβονται τον κοινόχρηστο χώρο και να δίνουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους. Παράλληλα, ζητά από τους δημότες να μην παραμένουν απαθείς όταν αντιλαμβάνονται περιστατικά βανδαλισμού, αλλά να ενημερώνουν τη δημοτική αρχή. «Η εικόνα της πόλης μας καθρεφτίζει τον πολιτισμό μας. Ας την κρατήσουμε καθαρή, όμορφη και ασφαλή», είναι το μήνυμα του Νίκου Παλιού.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημόσιοι χώροι αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς για την καθημερινότητα των πολιτών, με τη δημοτική αρχή να ζητά τη συνεργασία της κοινωνίας για τη διατήρηση και προστασία των υποδομών.