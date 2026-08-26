Στο μικροσκόπιο και τα ψηφιακά ίχνη των γιατρών για τις αναρρωτικές στις Φυλακές

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο από πλευράς Αστυνομίας, στη βάση των επισημάνσεων που διατυπώνονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Φυλακών, όπου εκφράζονται υπόνοιες για σύμπραξη ιατρών με μέλη του προσωπικού για τη χορήγηση πιστοποιητικών ασθενείας για χρονικό διάστημα πέραν των 42 ημερών, που ορίζονται από την νομοθεσία.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος στο ΚΥΠΕ, «πρόκειται για μία πολύ σοβαρή υπόθεση, που απαιτεί τη λήψη μεγάλου όγκου καταθέσεων και γι’ αυτό ενδέχεται να χρειαστούν και μήνες για την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας». Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, οι ανακριτικές αρχές έχουν λάβει εδώ και καιρό οδηγίες για διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων στη βάση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και οι ανακρίσεις ήδη προχωρούν.

Ερωτηθείς εάν στο πλαίσιο της διερεύνησης η Αστυνομία θα ζητήσει να εξετάσει και τεκμήρια από ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούν οι ιατροί που εξέδωσαν τα πιστοποιητικά ασθενείας, ο κ. Βύρωνος διαβεβαίωσε πως θα ζητηθεί οτιδήποτε χρειαστεί για τους σκοπούς διερεύνησης, επιφυλάχθηκε όμως να μη δώσει περαιτέρω πληροφορίες, προκειμένου να μην επηρεαστεί η πορεία των ερευνών.

Εφόσον μπορούν να τεκμηριωθούν ποινικά αδικήματα μέσα από όσα θα προκύψουν από την ανακριτική διαδικασία, είπε ο κ. Βύρωνος, η Αστυνομία θα προχωρήσει με την ενδεδειγμένη οδό, θέτοντας την υπόθεση ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας.

Το θέμα έφερε στην επιφάνεια η εφημερίδα «Πολίτης».

Πηγή: ΚΥΠΕ