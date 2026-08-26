Μυστική αποστολή του αρχηγού της CIA στη Μόσχα – Τα σενάρια για Ιράν, Ουκρανία και το μήνυμα προς το Κρεμλίνο

Ένα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό C-17 απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Άντριους, έκανε ενδιάμεση στάση στη Ρίγα και στη συνέχεια προσγειώθηκε στη Μόσχα. Λίγο αργότερα, αυτοκινητοπομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες εντοπίστηκε να κινείται στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο μυστηριώδης επιβάτης ήταν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν σε CBS News, CNN και Axios, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ.

Ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Μόσχα έχουν δώσει, ωστόσο, ουσιαστικές πληροφορίες για την αποστολή. Η CIA και ο Λευκός Οίκος απέφυγαν να σχολιάσουν, ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε ότι δεν είχε προγραμματιστεί συνάντηση με Αμερικανό αξιωματούχο. Άγνωστο παραμένει επίσης με ποιους συναντήθηκε ο Ράτκλιφ και ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι.

Η χρονική συγκυρία, πάντως, έχει ιδιαίτερη σημασία. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι προσπάθειες για διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε στασιμότητα και μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση νέου γύρου αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Στο επίκεντρο το Ιράν

Ένα από τα βασικά σενάρια είναι ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε στη ρωσική πλευρά σαφές μήνυμα για τη στήριξη που παρέχει η Μόσχα στην Τεχεράνη.

Η Ρωσία και το Ιράν έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή στρατιωτική και οικονομική συνεργασία. Η Τεχεράνη έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι παρέχει με τη σειρά της τεχνολογία και άλλου είδους βοήθεια στο Ιράν.

Οι ρωσικές αρχές απορρίπτουν ότι υποστηρίζουν ιρανικές επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών στόχων και δηλώνουν ότι μπορούν να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της κρίσης.

Το ερώτημα για την Ουάσινγκτον είναι μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη στήριξη της Τεχεράνης και εάν η Ρωσία θα μπορούσε, αντιθέτως, να λειτουργήσει ως μεσολαβητής.

Δεν αποκλείεται επομένως ο επικεφαλής της CIA να επιχείρησε αφενός να διερευνήσει τις προθέσεις της Μόσχας και αφετέρου να μεταφέρει προειδοποίηση για τις συνέπειες μιας βαθύτερης ρωσικής εμπλοκής στο πλευρό του Ιράν.

Ευαίσθητες πληροφορίες και «κόκκινες γραμμές»

Ένα δεύτερο σενάριο θέλει τον Ράτκλιφ να μεταφέρει στη ρωσική ηγεσία μήνυμα βασισμένο σε απόρρητες αμερικανικές πληροφορίες.

Η ίδια η επιλογή του διευθυντή της CIA για την αποστολή, αντί ενός πολιτικού ή διπλωματικού απεσταλμένου, ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι συζητήσεις ίσως αφορούσαν στρατιωτικά σχέδια, επιχειρησιακές πληροφορίες ή αμερικανικές «κόκκινες γραμμές».

Το θέμα θα μπορούσε να σχετίζεται είτε με πιθανή νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία είτε με ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις είτε με τη στάση της Μόσχας απέναντι στην κρίση με το Ιράν.

Ανάλογη αποστολή είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2021 ο τότε διευθυντής της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, όταν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα και είχε προειδοποιήσει τη ρωσική ηγεσία για τις συνέπειες μιας εισβολής στην Ουκρανία.

Το προηγούμενο εκείνο δεν σημαίνει ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε αντίστοιχο τελεσίγραφο. Δείχνει, όμως, ότι η Ουάσινγκτον αξιοποιεί τον επικεφαλής της CIA όταν πρόκειται για μηνύματα τα οποία θεωρεί εξαιρετικά ευαίσθητα.

Η Ουκρανία και το διπλωματικό αδιέξοδο

Η αποστολή ενδέχεται επίσης να συνδέεται με μια παρασκηνιακή προσπάθεια να κινηθούν ξανά οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους με τη Μόσχα, την ώρα που Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά στα βασικά ζητήματα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το Κίεβο να αποφύγει προσωρινά επιθέσεις στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και γενικότερα στη βόρεια Ρωσία, επειδή υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος επρόκειτο να βρίσκεται στη χώρα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι το ταξίδι είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων και αποδιδόταν σε αυτό ιδιαίτερη σημασία.

Παρά ταύτα, οι καθαρά πολιτικές διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο πραγματοποιούνται συνήθως από διπλωματικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ. Η παρουσία του επικεφαλής της CIA αφήνει επομένως ανοικτό το ενδεχόμενο η συζήτηση για την Ουκρανία να είχε περισσότερο χαρακτήρα ασφάλειας και πληροφοριών.

Στο τραπέζι και πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων

Ένα ακόμη σενάριο αφορά νέα ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

Η CIA έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε ανάλογες διαπραγματεύσεις, ενώ ο ίδιος ο Ράτκλιφ είχε προσωπική εμπλοκή σε συνομιλίες που οδήγησαν στην απελευθέρωση της Ρωσοαμερικανίδας Κσένια Καρέλινα τον Απρίλιο του 2025.

Η άφιξη του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους στη Μόσχα αναζωπύρωσε αμέσως τις σχετικές φήμες, καθώς το Βνούκοβο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για ευαίσθητες διπλωματικές αποστολές και ανταλλαγές.

Το συγκεκριμένο σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί, δύσκολα όμως αρκεί για να εξηγήσει από μόνο του την προσωπική μετάβαση του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.

Απευθείας δίαυλος CIA–SVR

Μια λιγότερο θεαματική αλλά εξίσου πιθανή εξήγηση είναι ότι η επίσκεψη αποσκοπούσε στη διατήρηση του απευθείας διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στη CIA και τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, SVR.

Ο Ράτκλιφ είχε ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον επικεφαλής της SVR, Σεργκέι Ναρίσκιν, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν τη διατήρηση επαφών για τη διαχείριση κρίσεων και ζητημάτων ασφαλείας.

Τέτοια κανάλια επικοινωνίας παραμένουν συνήθως ενεργά ακόμη και σε περιόδους έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίως για την αποφυγή λανθασμένων υπολογισμών και τη μεταφορά μηνυμάτων που δεν μπορούν εύκολα να περάσουν από τις συμβατικές διπλωματικές οδούς.

Η ανάγκη αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη σήμερα, καθώς Ουάσινγκτον και Μόσχα βρίσκονται αντιμέτωπες ταυτόχρονα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση γύρω από το Ιράν.

Μία επίσκεψη, πολλά πιθανά μηνύματα

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για το πραγματικό περιεχόμενο της αποστολής του Τζον Ράτκλιφ.

Το πιθανότερο είναι ότι η ατζέντα δεν περιοριζόταν σε ένα μόνο θέμα. Η Ουκρανία παραμένει το βασικό σημείο αντιπαράθεσης στις αμερικανορωσικές σχέσεις, οι ανταλλαγές κρατουμένων αποτελούν έναν από τους λίγους τομείς όπου εξακολουθεί να υπάρχει συνεννόηση, ενώ η νέα ένταση γύρω από το Ιράν έχει προσθέσει ακόμη μία κρίσιμη παράμετρο.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA μοιάζει έτσι περισσότερο με αποστολή μεταφοράς ευαίσθητων μηνυμάτων και ανταλλαγής πληροφοριών παρά με μια συνηθισμένη διπλωματική επαφή.

Και η σιωπή που τη συνοδεύει ίσως αποτελεί την ισχυρότερη ένδειξη ότι το πραγματικό περιεχόμενο των συνομιλιών είναι αυτό που τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Μόσχα επιθυμούν, προς το παρόν, να παραμείνει μακριά από τη δημοσιότητα.