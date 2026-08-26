«Η Μαρικκού η ράφτενα» χάρισε γέλιο και ξεχωριστές στιγμές στην Π. Χρυσοχούς

Με άφθονο γέλιο, ζωντάνια και θερμό χειροκρότημα πραγματοποιήθηκε απόψε, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Πόλης Χρυσοχούς, η θεατρική παράσταση «Η Μαρικκού η ράφτενα», προσφέροντας στο κοινό μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη χιούμορ και ποιοτικό θέατρο.

Η κυπριακή κωμωδία κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών, με ευρηματικό χιούμορ, γρήγορο ρυθμό και εξαιρετικές ερμηνείες, χαρίζοντας πολλές στιγμές αυθόρμητου γέλιου.

Στην παράσταση συμμετείχαν οι ηθοποιοί Λουκία Μουσουλιώτη, Γιώργης Χριστοδούλου, Κώστας Κωνσταντίνου, Ευαγγελία Νικολάου και Ερασμία Χρίστου, οι οποίοι με το ταλέντο, την ενέργεια και την εκφραστικότητά τους έδωσαν ξεχωριστή πνοή στο έργο και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Χριστιάνα Θεοδώρου, ενώ το σενάριο υπογράφει η Σταυρούλα Λεωνίδου.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από την Chrispy Events and Productions. Η αποψινή παράσταση αποτέλεσε την τελευταία θεατρική εκδήλωση στο πλαίσιο των Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο έναν πλούσιο κύκλο πολιτιστικών δράσεων και θεατρικών παραστάσεων που προσέφεραν στο κοινό ψυχαγωγία, πολιτισμό και όμορφες καλοκαιρινές βραδιές.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές της παράστασης για την εξαιρετική παρουσία τους, αλλά και προς το κοινό που για ακόμη μία φορά αγκάλιασε με ενθουσιασμό τις πολιτιστικές δράσεις.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας πως το θέατρο, όταν συνδυάζει ποιότητα, ταλέντο και χιούμορ, αποτελεί έναν ξεχωριστό τρόπο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά.