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Ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε Αργάκα, Πωμό και Αγία Μαρίνα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ζημιές σε διάφορα σημεία της περιοχής από την Αργάκα μέχρι και τον Πωμό προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτη Παπαχριστοφή.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του , στις περιοχές όπου το φαινόμενο ήταν πιο έντονο καταγράφηκαν ζημιές σε θερμοκήπιο, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν και σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Ζημιές σημειώθηκαν επίσης στις παραλίες του Πωμού, της Αργάκας και της Αγίας Μαρίνας, κυρίως σε ομπρέλες και κρεβατάκια, τα οποία επηρεάστηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Σε ό,τι αφορά την Πόλη Χρυσοχούς, ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές. Στην ευρύτερη περιοχή επικράτησαν δυνατοί άνεμοι, με αποτέλεσμα να καταπέσουν και δέντρα σε διάφορα σημεία, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ήδη, συνεργεία του Δήμου έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των πεσμένων δέντρων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Ο Δήμαρχος κάλεσε το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, να περιορίζει τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένει σε ασφαλή σημεία μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων. Οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις στην περιοχή διήρκεσαν περίπου 40 λεπτά, προκαλώντας προβλήματα και ζημιές σε αρκετά σημεία, κατέληξε.

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