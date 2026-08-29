Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας: Πτώσεις δέντρων και πυρκαγιές από κεραυνούς - Εστάλη μήνυμα «CY-ALERT»

Έφεραν και προβλήματα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί. Μαζικές κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για παροχή βοήθειας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, των δυνατών ανέμων και της χαλαζόπτωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, στην επαρχία Λευκωσίας μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκαν σε περίπου δέκα περιστατικά.

«Αφορούν πτώσεις δέντρων, αντικειμένων, πυρκαγιές σε ανοικτούς χώρους από κεραυνούς, σπινθηρισμοί καλωδίων με πρόκληση πυρκαγιάς κτλ.», αναφέρει.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στη Λάρνακα. Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε ότι υπάρχουν θέματα με πτώσεις δέντρων, χωρίς να καταγράφεται μέχρι στιγμής κάτι το σοβαρό.

Ζημιές καταγράφηκαν και στο Διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς, κυρίως σε θερμοκήπια, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και ομπρέλες-κρεβατάκια θάλασσας. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή επικράτησαν δυνατοί άνεμοι, με αποτέλεσμα να καταπέσουν και δέντρα σε διάφορα σημεία, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Εστάλη σε όλη την Κύπρο μήνυμα «CY ALERT»: «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις»

Από την πλευρά της η Πολιτική Άμυνα προχώρησε σε αποστολή μηνύματος CY ALERT σε κινητά τηλέφωνα σε όλη την Κύπρο. Προτρέπει το κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις για την ασφάλειά του.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα και από την Αστυνομία, ήδη σε περιοχές της Πόλης Χρυσοχούς έχουν αρχίσει χαλαζόπτωση, βροχές και δυνατοί άνεμοι. Την ίδια στιγμή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα άρχισαν να παρουσιάζονται και στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Λεμεσού.

Μάλιστα, τόσο στην παραλία του Μακένζι όσο και σε θαλάσσια περιοχή στην Αγία Νάπα έχουν παρατηρηθεί υδροστρόβιλοι. Τα φαινόμενα έθεσαν άμεσα σε κινητοποίηση αρκετούς λουόμενους που αποχώρησαν άρον-άρον από τις παραλίες.

Προειδοποιεί για κατολισθήσεις, η Αστυνομία

Την ίδια ώρα, προειδοποίηση για κατολίσθηση πετρών και χώματος σε ορεινούς δρόμους, στέλνει η Αστυνομία.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται:

«Στους δρόμους Γερακιών – Κύκκου, Ορκόντα – Κάμπου, Κάμπου – Χάντουπα – Πύργου και Κάμπου – Κύκκου, έχει παρατηρηθεί κατολίσθηση πετρών και χώματος στο οδόστρωμα. Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες».