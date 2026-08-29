Συνεχίζονται μέχρι το απόγευμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Ενδεχόμενο για ανεμοστρόβιλους λέει το Τμήμα Μετεωρολογίας (βίντεο)

Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα, από τις 10.00 το πρωί, πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, με τα έντονα φαινόμενα να επηρεάζουν κατά τόπους την Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων σημειώνεται χαλαζόπτωση και εκδηλώνονται άνεμοι υψηλής έντασης. Στη Λάρνακα και την Αγία Νάπα παρατηρήθηκαν υδροστρόβιλοι στη θαλάσσια περιοχή.

Σε δηλώσεις του ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Παναγιώτης Γεωργίου, ανέφερε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα.

Όπως τόνισε, εξακολουθεί να υπάρχει ενδεχόμενο εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Ζημιές σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο Διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς, λόγω της καταιγίδας.

Όπως ανέφερε, μέχρι τις 18:00 υπάρχει αστάθεια στην περιοχή και ως εκ τούτου αναμένονται έντονα φαινόμενα. Σημείωσε ότι ήδη καταγράφηκαν ανεμοστρόβιλοι στη θάλασσα, ανοικτά της Λάρνακας, προσθέτοντας ότι «σε περιοχή έντονης αστάθειας υπάρχει κι αυτό το ενδεχόμενο, για ανεμοστρόβιλο».

Σε ερώτηση για το ποιες περιοχές επηρεάζονται, ο κ. Γεωργίου είπε ότι ουσιαστικά τα φαινόμενα έχουν επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο. Έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στο εσωτερικό, σε ορεινές περιοχές, στα βόρεια και στην περιοχή του Κάτω Πύργου, ενώ όπως ανέφερε, «η περιοχή που δεν έχει επηρεαστεί πολύ είναι η περιοχή βόρεια της πόλης της Πάφου, αλλά τοπικά έχει κάποια δραστηριότητα».

Πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα έχουν ήδη εξασθενήσει, ωστόσο σε άλλες παραμένουν έντονα. Σε ερώτηση για το πού κινείται η κακοκαιρία ανέφερε ότι «τα φαινόμενα κινούνται ανατολικά σταδιακά κινούνται ανατολικά. Μέχρι το απόγευμα θα βρίσκονται ανατολικά της Κύπρου».

Δέκα βαθμούς πιο κάτω η θερμοκρασία

Είπε επίσης ότι ιδιαίτερα αισθητή είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σήμερα βρίσκεται περίπου 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όπως είπε, η θερμοκρασία βρίσκεται γύρω στους 27 βαθμούς κελσίου, έναντι μέσης τιμής περίπου 36-37 βαθμών κελσίου.

Από αύριο, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία μέχρι την Τετάρτη θα πλησιάσει τις μέσες τιμές για την εποχή.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι τα σημερινά έντονα φαινόμενα οφείλονται σε οργανωμένη διαταραχή που έφθασε στην περιοχή από τα βόρεια και προκάλεσε τόσο την κακοκαιρία όσο και τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες ανέφερε ότι εκδηλώνονται μόνο σήμερα. Αναφορικά με τις επόμενες ημέρες, είπε ότι από αύριο μέχρι και την Τετάρτη, υπάρχει ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών, κυρίως στα ορεινά, καθώς και μικρή πιθανότητα καταιγίδας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν αναμένονται φαινόμενα ανάλογης έντασης με τα σημερινά.

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Ζημιές

Την ίδια ώρα και έντονα καιρικά φαινόμενα έφεραν και προβλήματα στο νησί. Μαζικές οι κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για παροχή βοήθειας, για πτώσεις δέντρων, αντικειμένων, πυρκαγιών σε ανοικτούς χώρους από κεραυνούς και σπινθηρισμούς καλωδίων με πρόκληση πυρκαγιάς.

Η προειδοποίηση έχει ισχύ από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου, 29 Αυγούστου.

Υδροστρόβιλος στη Λάρνακα. Πηγή: Καιρόφιλοι Κύπρου

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η ένταση της βροχής ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα.

Παράλληλα, οι άνεμοι κατά τη διάρκεια των φαινομένων ενδέχεται να είναι μεταβλητοί και να ενισχύονται παροδικά, με ισχυρότερες ριπές.

Η Πολιτική Άμυνα, μετά την έκδοση της πορτοκαλί προειδοποίησης, κάλεσε το κοινό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.

Δείτε βίντεο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα:

Η πρόγνωση του καιρού

Διαταραχή από τα βόρεια αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Τα φαινόμενα κατά τόπους αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Σήμερα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπική συννεφιά, ωστόσο προοδευτικά θα επιδεινωθεί και θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες αναμένεται να είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ριπαίους ανέμους. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ωστόσο προοδευτικά θα καταστούν γενικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Σε καταιγίδα όμως, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται παροδικά με ισχυρότερες ριπές. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια παράλια πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές νοτίως του Τροόδους και ενδεχομένως και σε περιοχή στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή, παραμένοντας όμως πιο κάτω τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, τουλάχιστον στα ορεινά και στο εσωτερικό. Μέχρι την Τρίτη όμως η θερμοκρασία αναμένεται να επανέλθει γενικά κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.

Συστάσεις Πολιτικής Άμυνας προς το κοινό λόγω Πορτοκαλί Προειδοποίησης για ισχυρές καταιγίδες

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, μετά την έκδοση Πορτοκαλί Προειδοποίησης για ισχυρές καταιγίδες, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 10:00 μέχρι τις 19:00 το Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026, προβαίνει σε συστάσεις προς το κοινό με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά τόπους το νησί. Η ένταση της βροχής δυνατό να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ αναμένεται επίσης χαλάζι. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται παροδικά, με ισχυρότερες ριπές.

Μέτρα αυτοπροστασίας

Η Πολιτική Άμυνα καλεί το κοινό:

Να περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Να βεβαιωθεί ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας και οι υδρορροές των υποστατικών δεν είναι φραγμένα.

Να στερεώσει αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους τα οποία ενδέχεται να μετακινηθούν ή να παρασυρθούν από το νερό ή τους ισχυρούς ανέμους.

Να αποφεύγει την εργασία και παραμονή σε υπόγειους χώρους όταν εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις.

Σε περίπτωση πλημμύρας, να εγκαταλείψει υπόγειους χώρους και να μετακινηθεί σε ασφαλές, ψηλότερο σημείο.

Να μην επιχειρεί, σε καμία περίπτωση, να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο πεζή ή με αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα ή ποδήλατο.

Εάν βρεθεί σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, να σταματήσει και να αλλάξει κατεύθυνση.

Να παραμένει μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και περιοχές στις οποίες έχουν σημειωθεί ή υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε περιοχές όπου εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι και να αποφεύγει αντικείμενα ή κατασκευές που ενδέχεται να μετακινηθούν.

Το κοινό καλείται να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Η πρόληψη, η έγκαιρη προετοιμασία και η υπεύθυνη συμπεριφορά συμβάλλουν στην προστασία όλων μας.