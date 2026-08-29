Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κύπρο

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με δυνατούς ανέμους και βροχοπτώσεις, ενώ σε ορισμένα σημεία καταγράφεται και περιορισμένη ορατότητα.

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο οδικό δίκτυο, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να προσαρμόζουν την οδήγησή τους ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί καλούνται να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα. Να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή.

Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους. Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι μετακινήσεις σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης, ισχυρών ανέμων ή περιορισμένης ορατότητας απαιτούν αυξημένη προσοχή, με στόχο την αποφυγή τροχαίων συγκρούσεων και άλλων προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.