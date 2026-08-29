Κώστας Κουμής: Στήριξη €50.000 στη Μαραθούντα για τη δημιουργία παιγνιδότοπου

Τη στήριξη της Πολιτείας προς τη Μαραθούντα, με στόχο την αναζωογόνηση της υπαίθρου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ανέδειξε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, κατά την παρουσία του στη χοροεσπερίδα της Κοινότητας Μαραθούντας στην Επαρχία Πάφου.

Ο κ. Κουμής παρευρέθηκε στην εκδήλωση εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην αναβίωση και ενίσχυση των κοινοτήτων της κυπριακής υπαίθρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη που έλαβε η Μαραθούντα μέσω του Σχεδίου Αναβίωσης Περιοχών της Υπαίθρου, ύψους €50.000, για τη δημιουργία παιγνιδότοπου στο κέντρο της κοινότητας.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπως τόνισε ο Υφυπουργός, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για τη δημιουργία υποδομών που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, προσφέρουν χώρους αναψυχής και συμβάλλουν στη διατήρηση της ζωής και της δραστηριότητας στις κοινότητες της υπαίθρου.

Ο κ. Κουμής υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των δράσεων που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, σημειώνοντας ότι η αναζωογόνηση της υπαίθρου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Η χοροεσπερίδα αποτέλεσε παράλληλα μια ευκαιρία συνάντησης των κατοίκων και φίλων της Μαραθούντας, αναδεικνύοντας τη σημασία των τοπικών εκδηλώσεων στη διατήρηση των δεσμών της κοινότητας και της κυπριακής παράδοσης.