Εκτροπή 11 πτήσεων λόγω της κακοκαιρίας - Καθυστερήσεις για άλλες που αναχωρούσαν από Κύπρο

Αριθμός πτήσεων έκανε εκτροπή σε άλλα αεροδρόμια λόγω της έντονης κακοκαιρίας που άρχισε να επηρεάζει κατά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου την Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports Μαρία Κουρούπη.

Ερωτηθείσα κατά πόσον έχουν ακυρωθεί πτήσεις λόγω της κακοκαιρίας, η κ. Κουρούπη απάντησε αρνητικά.

«Τώρα που φεύγει η έντονη κακοκαιρία τα αεροσκάφη φεύγουν από τα αεροδρόμια που είχαν σταθμεύσει προσωρινά και έρχονται στην Κύπρο», κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Hermes Airports, σημειώθηκαν συνολικά 11 εκτροπές πτήσεων.

Από αυτές, 10 πτήσεις είχαν προορισμό τη Λάρνακα, ενώ μία πτήση είχε προορισμό την Πάφο.

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Επιπλέον, σε κάποιες πτήσεις που αναχωρούσαν λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών προέκυψαν μικρές καθυστερήσεις.

Το μεσημέρι του Σαββάτου η κατάσταση είχε ομαλοποιηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ