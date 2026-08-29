40 βλάβες μέσης τάσης λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με την ΑΗΚ - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σαράντα βλάβες μέσης τάσης έχουν καταγραφεί μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου στο δίκτυο ηλεκτροδότησης λόγω της κακοκαιρίας, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές μικρότερες, τοπικές βλάβες χαμηλής τάσης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου εξηγώντας ότι λόγω της βλάβης έχει σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για επτά περιοχές της Λευκωσίας - Ανάγεια, Έγκωμη, Κοκκινοτριμιθιά, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίους Ομολογητές, Πηγένια και Πάνω Πύργο Τυλληρίας.

Στη Λεμεσό, οι βλάβες επηρεάζουν 15 περιοχές. Πρόκειται για την περιοχή Αγίου Αμβροσίου, Αγίου Θεράποντος, Άλασσα, Ασγάτα, Ασώματου, Επταγώνεια, Κελλάκι, Πάνω Κιβίδες, Κοιλάνι, Μοναγρούλι, Παρεκκλησιά, Πέρα Πεδί, Πύργος Λεμεσού, Σούνι και Τραχώνι.

Στην Αμμόχωστο η βλάβη περιορίζεται στην κοινότητα Αυγόρου. Στην Λάρνακα έξι περιοχές επηρεάζονται και πρόκειται για την περιοχή Αγίου Νικολάου και τις κοινότητες Μελίνη, Μενεού, Οδού, Ορά και Περβόλια.

Στην Πάφο η βλάβη επηρεάζει εννιά περιοχές - Πάνω Ακουρδάλεια, Αμαργέτη, Αργάκα, Κάτω Γιαλιά, Λετύμπου, Λυσός, Νικόκλεια, Σκούλλι και Δρύμου. Καταγράφονται επίσης 16 προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, οι βλάβες οφείλονται στην έντονη κεραυνική δραστηριότητα και στους σφοδρούς ανέμους, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την πτώση κλαδιών δέντρων πάνω σε καλώδια της ΑΗΚ.

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Όπως ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου, όλα τα συνεργεία της ΑΗΚ παγκύπρια βρίσκονται επί ποδός και έχουν ενισχυθεί, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών. Πρόσθεσε ότι έχουν ενισχυθεί και τα τηλεφωνικά κέντρα με επιπρόσθετο προσωπικό, ωστόσο ο αριθμός των κλήσεων που δέχεται η ΑΗΚ είναι πολύ μεγάλος.

Για τον λόγο αυτό, η κ. Παπαδοπούλου κάλεσε το κοινό να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο της ΑΗΚ στο 1800 όταν πρόκειται για σοβαρά περιστατικά, όπως φωτιά σε πάσσαλο, ξεριζωμένους πασσάλους ή άλλα συμβάντα που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα, προέτρεψε τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή EAC Mobile, μέσω της οποίας μπορούν, στην ενότητα για τις διακοπές ρεύματος, να ενημερώνονται για τις βλάβες ανά επαρχία, την ώρα κατά την οποία σημειώθηκαν και τον αναμενόμενο χρόνο αποκατάστασης.

Αναφερόμενη σε σοβαρά περιστατικά που καταγράφηκαν, είπε ότι στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς προκλήθηκε φωτιά και κάηκε πάσσαλος, ενώ σε άλλες περιοχές οι σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στα καλώδια του δικτύου.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο σοβαρό πρόβλημα που καταγράφηκε από το πρωί στην περιοχή Αυγόρου, όπου, σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, κεραυνός προκάλεσε μεγάλη ζημιά σε εξοπλισμό της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα να απαιτείται η αντικατάστασή του.

Εξήγησε ότι όταν κλαδιά ή άλλα ξένα αντικείμενα πέσουν πάνω στα καλώδια ενεργοποιούνται τα συστήματα αυτοπροστασίας του ηλεκτρικού δικτύου, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Στη συνέχεια, τα συνεργεία πρέπει να μεταβούν στην περιοχή και να επιθεωρήσουν τη γραμμή τμήμα προς τμήμα, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ζημιάς στον εξοπλισμό από κεραυνό, πτώση δέντρου ή κομμένο καλώδιο.

Η κ. Παπαδοπούλου αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικά κατά τα οποία παρατηρούνται σπινθήρες στα καλώδια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Ερωτηθείσα κατά πόσο οι σπινθήρες που παρατηρούνται στα καλώδια ενδέχεται να οφείλονται σε φθορά του δικτύου, εξήγησε ότι «όταν χτυπούν τα κλαδιά πάνω στα καλώδια και ένα καλώδιο πάει και αγγίξει το δεύτερο καλώδιο, προκαλείται το σπιθίρισμα».

Πρόσθεσε ότι «αν κάτω από τις γραμμές μας έχει ξηρή βλάστηση» και πέσουν σπινθήρες, ενδέχεται να προκληθεί φωτιά.

Σημείωσε ακόμη ότι τέτοια περιστατικά είναι φυσικό να προκαλούν ανησυχία στους πολίτες και ότι «τηλεφωνούν οι άνθρωποι με το δίκιο τους», καθώς η ΑΗΚ θέλει να ενημερώνεται οπωσδήποτε για τέτοιες περιπτώσεις.

«Χρειάζεται να γίνει επιθεώρηση για την ασφάλεια του κόσμου», ανέφερε, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό απαιτείται χρόνος για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Εξηγώντας τη σοβαρότητα των βλαβών μέσης τάσης, η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε ότι μια τέτοια βλάβη στο δίκτυο μπορεί να επηρεάζει ταυτόχρονα αρκετές περιοχές ή γειτονικά χωριά και, ως εκ τούτου, μία βλάβη δεν αντιστοιχεί κατ’ ανάγκη σε μία μόνο περιοχή.