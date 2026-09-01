ΕΟΑ Πάφου: Ύδρευση, αφαλάτωση, αποχετευτικό, διαχείριση αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο συνάντησης

Σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τις βασικές υποδομές και γενικότερα τις ανάγκες της επαρχίας Πάφου τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση που είχε στις 21 Αυγούστου 2026 ο Επίτροπος Ηλίας Μυριάνθους με τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου (ΕΟΑ Πάφου), Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, καθώς και ανώτερους λειτουργούς του Οργανισμού, στα γραφεία του ΕΟΑ Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος ενημερώθηκε για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΕΟΑ Πάφου, ενώ συζητήθηκαν παράλληλα θέματα τα οποία είχαν τεθεί ενώπιόν του κατά τις προηγούμενες συναντήσεις του με τους Δημάρχους των τεσσάρων Δήμων της επαρχίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς πρόκειται για βασικές υποδομές και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, στη συζήτηση τέθηκαν η προώθηση της μονάδας αφαλάτωσης και του αποχετευτικού συστήματος, καθώς και η ανάγκη κατασκευής δικτύου όμβριων υδάτων.

Τα συγκεκριμένα έργα συνδέονται με την αντιμετώπιση βασικών αναγκών της περιοχής και την ενίσχυση των υποδομών της, με τον Επίτροπο να ενημερώνεται για την υφιστάμενη κατάσταση και τα ζητήματα που χρειάζεται να προωθηθούν.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ανάγκη δημιουργίας υποστατικού προσωρινής φύλαξης για εγκαταλελειμμένα και μη δεσποζόμενα ζώα στην επαρχία Πάφου.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τόσο την προστασία και ευζωία των ζώων όσο και τη διαχείριση ενός προβλήματος που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου εξέφρασε την ετοιμότητα του Οργανισμού να συνδράμει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε οι απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις, όταν εξευρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία του .

Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε στη συνάντηση αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες βρίσκονται στην περίμετρο κρατικού δάσους, σε σχέση με την αδειοδότησή τους.

Στόχος, όπως συζητήθηκε, είναι να αναζητηθούν πρακτικές λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη αφενός τις ανάγκες των κτηνοτρόφων και αφετέρου την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στην προώθηση από το Τμήμα Δασών της ελεγχόμενης βόσκησης εντός και στην περιφέρεια των δασών.

Η ελεγχόμενη βόσκηση εξετάζεται ως πρακτική που μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση της βλάστησης και, ενδεχομένως, να διευκολύνει την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε δασικές περιοχές.

Για την περαιτέρω εξέταση των ζητημάτων που αφορούν τις κτηνοτροφικές μονάδες, την αδειοδότηση, την προστασία των δασικών περιοχών και την ελεγχόμενη βόσκηση, ο Επίτροπος θα συγκαλέσει σύσκεψη με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός της σύσκεψης θα είναι να εξεταστούν τα διαθέσιμα δεδομένα, να καταγραφούν οι ανάγκες και οι περιορισμοί και να διερευνηθούν οι δυνατότητες προώθησης πρακτικών και εφαρμόσιμων λύσεων, με ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη των κτηνοτρόφων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε, τέλος, η διατήρηση ανοικτής επικοινωνίας και η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου και του ΕΟΑ Πάφου. Στόχος είναι η από κοινού προώθηση θεμάτων που αφορούν την επαρχία Πάφου, μέσα από συνεχή συνεννόηση και συνεργασία για ζητήματα υποδομών, περιβάλλοντος και ευρύτερων αναγκών των τοπικών κοινωνιών.