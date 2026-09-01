Βερολίνο: Η Μόσχα πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία

Η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει πλέον ευθέως στη Ρωσία την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, τον περασμένο Αύγουστο, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει στοιχεία που συνδέουν την ενέργεια με ρωσικές κρατικές υπηρεσίες. Η Γερμανία είναι κράτος - μέλος του ΝΑΤΟ και μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των υπόλοιπων κρατών - μελών για την άμυνά της. Η εξέλιξη αποτελεί μια σοβαρή κλιμάκωση καθώς για πρώτη φορά επιβεβαιώνεται επίσημα ότι η Ρωσία διεξάγει συγκεκαλυμμένες επιχειρήσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (δεξιά στη φωτό) δήλωσε την Τρίτη ότι τα ευρήματα των ερευνών της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών, σε συνδυασμό με τον τρόπο δράσης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πίσω από την απόπειρα βρίσκονται άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό της Ρωσίας. Το περιστατικό, σύμφωνα με το Βερολίνο, δεν αποτελεί μεμονωμένο συμβάν, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου, όταν drone εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας να φέρει εκρηκτική ύλη, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος. Οι γερμανικές αρχές κατάφεραν να εξουδετερώσουν τη συσκευή, ενώ ακολούθησε έρευνα για την προέλευση και τους δράστες.

Η επιλογή της Λειψίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το αεροδρόμιο αποτελεί κομβικό σημείο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία και φιλοξενεί δραστηριότητες που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Το Βερολίνο ανακοίνωσε παράλληλα σειρά μέτρων σε βάρος της Ρωσίας. Μεταξύ άλλων, προχωρεί στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και στη διακοπή της λειτουργίας του Russian House στο Βερολίνο, ενώ τάσσεται υπέρ νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων και αυστηρότερων ελέγχων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι η Γερμανία δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση της Λειψίας ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας υβριδικών ενεργειών της Ρωσίας στην Ευρώπη.

Η Μόσχα απορρίπτει τις γερμανικές κατηγορίες και τις χαρακτηρίζει αβάσιμες και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση στα μέτρα που ανακοίνωσε το Βερολίνο.

Η Ρωσία θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε τον περασμένο μήνα.

Νωρίτερα, η Γερμανία, αντιδρώντας στο περιστατικό αυτό αποφάσισε τη λήψη σειράς μέτρων, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόννη.

Στο πλευρό του Βερολίνου η ΕΕ

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.



I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.



We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026

Την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Γερμανία εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την απόδοση της ευθύνης στη Ρωσία για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

«Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς σαφή απάντηση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ παραμένει ενωμένη απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Η φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι η Μόσχα επιχειρεί να καλλιεργήσει δυσπιστία και φόβο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά «θα αποτύχει», ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει την υπόθεση με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής και νατοϊκής αντίδρασης και την προετοιμασία πρόσθετων κυρώσεων.