Με επιτυχία έπεσε η αυλαία του 24ου Pafos Aphrodite Festival. Η μουσική, οι ξεχωριστές ερμηνείες και η άρτια διοργάνωση χάρισαν στο κοινό μια μοναδική εμπειρία Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, η όπερα συνάντησε για ακόμη μία φορά τη μαγεία του σκηνικού της Πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου, σε δύο βραδιές όπου η μουσική του Gaetano Donizetti με το «Ελιξίριο του Έρωτα» (L’Elisir d’Amore), οι εξαιρετικές ερμηνείες και η άρτια διοργάνωση κέρδισαν το κοινό.

Η συνεργασία, για πρώτη φορά, με το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Alexander Spendiaryan» άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου μαέστρου Κάρεν Ντουργκαριάν, οι καταξιωμένοι σολίστες ανέδειξαν τη μουσική του Donizetti με ζωντάνια, χιούμορ και λυρική δεξιοτεχνία, προσφέροντας στο κοινό δύο βραδιές γεμάτες μουσική, ενέργεια και συγκίνηση. Η Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου αποτέλεσε για ακόμη μία φορά το ξεχωριστό σκηνικό της διοργάνωσης.

Το ιστορικό μνημείο, σε άμεση επαφή με τη θάλασσα και τον νυχτερινό ουρανό της Πάφου, δημιούργησε το ιδιαίτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο η μουσική, η σκηνική δράση και η αρχιτεκτονική του χώρου συνυπήρξαν, προσδίδοντας μια μοναδική διάσταση στην παράσταση. Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για την καλλιτεχνική της ποιότητα, τη συνεργασία κυπριακών και διεθνών καλλιτεχνικών δυνάμεων και την προσεγμένη οργάνωση σε όλους τους τομείς.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, η οποία έδωσε το «παρών» για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από την επανεκκίνηση του θεσμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο όμορφο μουσικό αποτελέσμα και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας κυπριακών και διεθνών καλλιτεχνικών δυνάμεων. Κατά την έναρξη του Φεστιβάλ, ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Pafos Aphrodite Festival Cyprus και Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία και τη διεθνή παρουσία του θεσμού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης μιας διοργάνωσης που έχει συνδέσει την Πάφο με την όπερα και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η οργανώτρια εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το κοινό για την παρουσία και τη στήριξή του, προς όλους τους καλλιτέχνες και συντελεστές της παραγωγής, καθώς και προς τους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της 24ης διοργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση του 24ου Pafos Aphrodite Festival, η αυλαία πέφτει σε δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την όπερα, αφήνοντας πίσω της ένα ακόμη επιτυχημένο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό για την επετειακή διοργάνωση του 25ου Φεστιβάλ το 2027.