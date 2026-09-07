Ολοκληρώθηκε το AA Visiting School Cyprus 2026 στο Παν. Νεάπολις Πάφος

Ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος το AA Visiting School Cyprus 2026, το διεθνές εκπαιδευτικό εργαστήριο αρχιτεκτονικής της Architectural Association (AA) του Λονδίνου, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Με τίτλο «Fragments in Equilibrium», το εργαστήριο έφερε μαζί φοιτητές και tutors για μια εντατική διαδικασία έρευνας και σχεδιασμού, με επίκεντρο τη σχέση της αρχιτεκτονικής με το τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με την Architectural Association. Κεντρικό αντικείμενο του εργαστηρίου αποτέλεσε η μελέτη του εγκαταλελειμμένου χωριού Φοίνικας.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στα υφιστάμενα αρχιτεκτονικά στοιχεία, το φυσικό τοπίο και τις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινότητας, μέσα από επιτόπια έρευνα, φωτογραμμετρική αποτύπωση, ψηφιακή μοντελοποίηση και συλλογικό σχεδιασμό. Παράλληλα, διερεύνησαν τρόπους επαναχρησιμοποίησης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο πλαίσιο ενός σύγχρονου χωρικού και κοινωνικού σχεδιασμού.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των τελικών προτάσεων για τον Φοίνικα, την ανάπτυξη και παρουσίαση ενός πρωτοτύπου σε κλίμακα 1:1, καθώς και τελική κριτική παρουσίαση και συζήτηση με τη συμμετοχή της κριτικής επιτροπής. Η διαδικασία συνέδεσε την έρευνα και τον σχεδιασμό με την πρακτική κατασκευή και την αξιολόγηση των προτάσεων.

Το «Fragments in Equilibrium» εξέτασε τη δυνατότητα των αρχιτεκτονικών καταλοίπων να συνδεθούν με νέες χρήσεις, διατηρώντας τη μνήμη ενός τόπου και ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες ανάγκες του.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Δανάης Πολυβίου Lecturer της Architectural Association London και διευθύντρια της formDP Engineering, του οποίου ηγήθηκε. Το AA Visiting School Cyprus 2026 υποστήριξαν ο Antonio Moll Moliner, Director at Moll Architects και Integrated Design Tutor στην Architectural Association, η Alexandra Savtchenko, Tutor στην Architectural Association, και ο Panayiotis Ioakim, Architect στη Zaha Hadid Architects και Minimaforms.

Στα final crits συμμετείχε η Καθηγήτρια Χρυστάλα Ψαθίτη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Η φιλοξενία του AA Visiting School Cyprus στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ενισχύει τη συνεργασία με την Architectural Association και δημιουργεί ένα πλαίσιο διεθνούς ακαδημαϊκής ανταλλαγής στον χώρο της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, καταλήγει η ανακοίνωση.