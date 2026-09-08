Έναρξη Χορωδίας Δήμου Ακάμα για τη νέα χρονιά : Δωρεάν συμμετοχή για όλους

Νέα χορωδιακή χρονιά με μουσική, δημιουργία και συνεργασία ξεκινά στον Δήμο Ακάμα, με τη Χορωδία του Δήμου να απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσοι αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική να ενταχθούν στη χορωδιακή της ομάδα.

Η έναρξη της λειτουργίας της Χορωδίας για την περίοδο 2026–2027, καθώς και οι ακροάσεις και εγγραφές νέων μελών, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026, στις 18:15, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ακάμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τη μουσική διεύθυνση της Χορωδίας έχει η Μαέστρος Δρ. Στάλω Γεωργίου, η οποία θα καθοδηγήσει τα μέλη σε ένα νέο μουσικό ταξίδι, με στόχο την ανάπτυξη των φωνητικών και μουσικών τους δεξιοτήτων, αλλά και τη δημιουργία μιας δυνατής ομάδας με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τη μουσική.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ακάμα, βασικός σκοπός της Χορωδίας είναι η ενεργός συμμετοχή των μελών στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου, η μουσική τους καλλιέργεια και ανάπτυξη, καθώς και η απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και εμπειριών μέσα από τη μουσική, τη συνεργασία και τη συμμετοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται παράλληλα στη χαρά της συλλογικής δημιουργίας, προσφέροντας στα μέλη την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να συνεργαστούν και να μοιραστούν όμορφες στιγμές μέσα από το τραγούδι. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Χορωδία μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο συμμετοχής και να το αποστείλουν στο email του Δήμου Ακάμα, info@akamasmunicipality.org.cy, ή να το παραδώσουν απευθείας στη Μαέστρο κατά την ημέρα των εγγραφών.

Η συμμετοχή στη Χορωδία είναι δωρεάν. Ο Δήμος Ακάμα καλεί όλους τους φίλους της μουσικής, ανεξαρτήτως εμπειρίας, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να γίνουν μέρος της χορωδιακής του ομάδας για τη νέα περίοδο 2026–2027.