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| Πολιτική

Συνταξιοδοτικό: «Όχι» σε αύξηση εισφορών και ορίου ηλικίας λέει η Αννίτα – Στο μικροσκόπιο του ΔΗΣΥ η κυβερνητική πρόταση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι ξεκινά «η σοβαρή δουλειά που χρειάζεται για το συνταξιοδοτικό», σημειώνοντας ότι συγκαλέστηκε διευρυμένη σύσκεψη στην οποία συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και στελέχη του κόμματος.

Σε τροχιά εντατικής επεξεργασίας μπαίνει από τον ΔΗΣΥ η κυβερνητική πρόταση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, με την ηγεσία του κόμματος να θέτει ως βασικές προϋποθέσεις τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος και την προστασία των σημερινών και μελλοντικών συνταξιούχων.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι ξεκινά «η σοβαρή δουλειά που χρειάζεται για το συνταξιοδοτικό», σημειώνοντας ότι συγκαλέστηκε διευρυμένη σύσκεψη στην οποία συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και στελέχη του κόμματος.

Όπως ανέφερε, η ομάδα αυτή θα εξετάσει τους επόμενους μήνες λεπτομερώς την κυβερνητική πρόταση, προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα για τη μεταρρύθμιση.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε παράλληλα ότι ο ΔΗΣΥ επιδίωξε το προηγούμενο διάστημα να ακούσει τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ άλλων της ΣΕΚ, της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, οι οποίοι συμμετείχαν και στη σημερινή σύσκεψη.

«Πρέπει να πω ότι έχουμε ακούσει ανησυχίες από τους κοινωνικούς εταίρους, τις οποίες συμμεριζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξεκάθαρη ήταν η θέση της Προέδρου του ΔΗΣΥ αναφορικά με πιθανές αυξήσεις στις εισφορές ή στην ηλικία συνταξιοδότησης.

«Δεν μπορεί να συζητάμε για αύξηση των εισφορών ή της ηλικίας συνταξιοδότησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεταφορά των βαρών στους σημερινούς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, στόχος θα πρέπει να είναι ένα συνταξιοδοτικό σύστημα «δίκαιο και βιώσιμο», το οποίο θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις και θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών.

Παράλληλα, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έθεσε και το ζήτημα του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού, σημειώνοντας ότι μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα Ταμεία Προνοίας.

Ο ΔΗΣΥ, ανέφερε, θα είναι έτοιμος να εξετάσει το σχετικό νομοσχέδιο, μόλις αυτό κατατεθεί από την Κυβέρνηση.

«Αναμένουμε την κατάθεσή του από την Κυβέρνηση, το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

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