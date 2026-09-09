Αννίτα Δημητρίου: Η κυβέρνηση να στηρίξει οριστικά και τελεσίδικα τον GSI

Την άμεση, και οριστική στήριξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) από την κυπριακή κυβέρνηση ζήτησε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης. Η κα. Δημητρίου υπογράμμισε ότι το έργο βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική δυναμική, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη η πολιτική της Λευκωσίας να περάσει «από το επίπεδο της αμφιταλάντευσης, της διγλωσσίας και της αδράνειας, στο επίπεδο της στρατηγικής δέσμευσης».

"Η Κύπρος βρίσκεται σήμερα μπροστά σε ένα κομβικό σταυροδρόμι. Είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένη στην αμφιταλάντευση και την ατολμία που δεν οδηγεί πουθενά. Είτε θα αναλάβει τον ρόλο που της επιβάλλει η γεωγραφία, η ιστορία και η Ευρωπαϊκή της συμμετοχή", ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Η κα. Δημητρίου προσέθεσε ότι η είσοδος ισχυρών διεθνών επενδυτικών συμφερόντων, το ενδιαφέρον για τη διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ, καθώς και η ενεργότερη εμπλοκή της Ελλάδας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, πιστοποιούν τη στρατηγική σημασία του GSI.

«Επιβεβαιώνεται ότι ο Great Sea Interconnector είναι μια υποδομή που όχι μόνο μπορεί να διασφαλίσει ενεργειακά τη χώρα μας, αλλά μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη θέση της Κύπρου στον ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι η διασύνδεση του ευρωπαϊκού δικτύου με εκείνο του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής μπορεί να μετατρέψει την Κύπρο από ένα απομονωμένο κράτος σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Παράλληλα, επισήμανε ότι ενισχύονται οι περιφερειακές συμμαχίες και διατηρείται ανοικτή η προοπτική συμμετοχής στον μεγάλο οικονομικό διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Κριτική στην κυβέρνηση: «Απογοήτευση αντί αποφασιστικότητας»

Η κ. Δημητρίου υπενθύμισε ότι κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό πλάνο (ΑΠΕ, έλευση φυσικού αερίου, υποδομές αποθήκευσης, ηλεκτρική διασύνδεση), το οποίο η παρούσα κυβέρνηση είχε υιοθετήσει επίσημα το 2023.

Ωστόσο, σημείωσε ότι τρεισήμισι χρόνια μετά, «η ικανοποίησή μας έχει μετατραπεί σε προβληματισμό και απογοήτευση». Αντί για μεθοδική υλοποίηση, η κυβέρνηση παρουσιάζεται διστακτική και έργα μπήκαν στον πάγο. Οι συνέπειες, σύμφωνα με την ίδια, είναι ορατές. Οι πολίτες πληρώνουν πολύ ακριβό ρεύμα, σημειώνονται διακοπές στην παροχή ηλεκτρισμού σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ αποβάλλεται λόγω έλλειψης αποθήκευσης και απομόνωσης του δικτύου.

Αντίθετα, επικρότησε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία «δείχνει να αντιλαμβάνεται τη σημασία της συγκυρίας», καθώς και την ανάληψη της υλοποίησης από μεγάλη γαλλική εταιρεία.

Οι μελέτες, το κόστος και η βιωσιμότητα

Απαντώντας στις συζητήσεις περί νέων μελετών, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ διευκρίνισε ότι η παράταξη δεν αντιτίθεται στην τεκμηρίωση και τη διαφάνεια, ωστόσο αυτές «δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να παραμείνει το έργο στο ράφι». Υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη χρηματοδοτήσει και επιβλέψει τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και βασει αυτών των μελετών εγκρίθηκε χορηγία ύψους €658 εκατ. .

Επίσης, επιτεύχθηκε η συμφωνία καταμερισμού κόστους με την Ελλάδα, όπου οι Έλληνες καταναλωτές θα καλύψουν το 37% του υπολειπόμενου κόστους (μετά την αφαίρεση των εσόδων χρήσης του καλωδίου).

Το έργο είναι αυστηρά ρυθμιζόμενο, με προκαθορισμένη απόδοση, είπε και προσέθεσε ότι η επιβάρυνση για τους Κύπριους καταναλωτές θα κατανεμηθεί σταδιακά σε ορίζοντα 30 ετών, αποτελώντας κλάσμα του ετήσιου κόστους της ΑΗΚ, με αντάλλαγμα ασφάλεια, επάρκεια και χαμηλότερες τιμές.

Τουρκικός κίνδυνος και πρωτοβουλίες

Η κ. Δημητρίου προσδιόρισε ως τον σοβαρότερο κίνδυνο την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται συντονισμός Αθηνών και Λευκωσίας και αξιοποίηση του διεθνούς ενδιαφέροντος (ΕΕ, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισραήλ). Προϋπόθεση για αυτό είναι η ύπαρξη καθαρής και ενιαίας γραμμής στο εσωτερικό μέτωπο.

Ο ΔΗΣΥ, είπε δεν επιδιώκει αντιπαράθεση ή στείρα αντιπολίτευση, αλλά προσφέρει την καθοριστική του στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε επαφές υψηλού επιπέδου το επόμενο διάστημα σε Αθήνα και Βρυξέλλες, αξιοποιώντας τις σχέσεις του ΔΗΣΥ με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και την ελληνική κυβέρνηση, για να σταλεί το μήνυμα ότι ο GSI είναι έργο ειρήνης και συνεργασίας.

Επίσης ο ΔΗΣΥ, θα επιδιώξει συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις στο εσωτερικό και αξιοποίηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, ώστε να στηριχθεί το έργο και να εκτεθεί διεθνώς η Τουρκία.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κομβικό σταυροδρόμι: «Είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένη στην αμφιταλάντευση και την ατολμία που δεν οδηγεί πουθενά, είτε θα αναλάβει τον ρόλο που της επιβάλλει η γεωγραφία, η ιστορία και η ευρωπαϊκή της συμμετοχή».