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Έβγαλε «λαβράκι» η Αστυνομία: Τρεις συλλήψεις σε ένα βράδυ για υποθέσεις ληστείας
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Καταγγέλθηκαν έξι πρόσωπα στην Πάφο για παράνομη εργοδότηση ως φύλακες ασφαλείας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Έξι πρόσωπα, καθώς και οι εταιρείες που τα εργοδοτούσαν, καταγγέλθηκαν στην επαρχία Πάφου για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για πάταξη της παράνομης εργοδότησης φυλάκων και φρουρών ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, μεταξύ των ωρών 10:00 και 14:00, σε παγκύπρια βάση. Στην επαρχία Πάφου, αρμόδια μέλη προχώρησαν σε ελέγχους σε 24 υποστατικά και επιχειρήσεις όπου εργοδοτούνταν φύλακες ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκαν έξι πρόσωπα τα οποία φέρεται να παραβίαζαν την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την εργοδότηση και άσκηση καθηκόντων φύλακα ή φρουρού ασφαλείας.

Τόσο τα έξι πρόσωπα όσο και οι εταιρείες που τα εργοδοτούσαν καταγγέλθηκαν για τις σχετικές παραβάσεις, ενώ οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο των ενεργειών των αρμόδιων αρχών για αντιμετώπιση της παράνομης εργοδότησης στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας.

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