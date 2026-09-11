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Πυρά Βανς κατά Δημοκρατικών: «Είναι το κόμμα του μίσους, απεχθάνονται την Αμερική»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Οι δημοκρατικοί είναι το κόμμα που απεχθάνεται την Αμερική κι αυτούς που την οικοδόμησαν», υποστήριξε ο κ. Βανς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο άνευ προηγουμένου στο Ντάλας, στο Τέξας (νότια).

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε χθες Πέμπτη τους δημοκρατικούς το «κόμμα του μίσους», τοποθετούμενος στο συνέδριο των ρεπουμπλικάνων ενόψει των κρίσιμων εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας, τον Νοέμβριο.

«Οι δημοκρατικοί είναι το κόμμα που απεχθάνεται την Αμερική κι αυτούς που την οικοδόμησαν», υποστήριξε ο κ. Βανς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο άνευ προηγουμένου στο Ντάλας, στο Τέξας (νότια).

«Στη μια εσωκομματική διαδικασία μετά την άλλη, βλέπουμε τους λιγοστούς λογικούς δημοκρατικούς να ηττώνται από εξτρεμιστές, που απεχθάνονται απροκάλυπτα το έθνος μας», επέμεινε ο αντιπρόεδρος, διατεινόμενος ότι το άλλο μεγάλο κόμμα των ΗΠΑ ριζοσπαστικοποιείται.

«Στο Ντένβερ, στο Κολοράντο, έχετε δημοκρατικούς που λένε ότι η 11η Σεπτεμβρίου (2001) ήταν αναπόφευκτη, που εφευρίσκουν δικαιολογίες για τους τρομοκράτες που δολοφόνησαν 3.000 συμπατριώτες μας, και στο Μίσιγκαν είναι ακόμα χειρότερο, κάνουν εκστρατεία μαζί με εξτρεμιστές που λένε απροκάλυπτα ότι στην Αμερική άξιζαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου», επέμεινε.

«Να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι η Αμερική ανήκει σε αυτούς που την αγαπούν κι όχι σε αυτούς που τη μισούν», συμπλήρωσε, καλώντας σε κινητοποίηση των εκλογέων την ώρα που οι ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται, κατά δημοσκοπήσεις, σε δύσκολη θέση και κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο και στα δυο σώματα του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

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