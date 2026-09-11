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Έβγαλε «λαβράκι» η Αστυνομία: Τρεις συλλήψεις σε ένα βράδυ για υποθέσεις ληστείας
| Κύπρος

Έβγαλε «λαβράκι» η Αστυνομία: Τρεις συλλήψεις σε ένα βράδυ για υποθέσεις ληστείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πρόκειται, όπως αναφέρει η Αστυνομία για δύο 17χρονους και έναν 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο, στην επαρχία Λευκωσίας.

Πρόκειται, όπως αναφέρει η Αστυνομία για δύο 17χρονους και έναν 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της διάρρηξης κτιρίων και κλοπής, καθώς και της κλοπής μοτοσικλέτας, οι οποίες διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού, συνεχίζει τις εξετάσεις.

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