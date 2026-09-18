Αγγελος Ονησιφόρου :Ο ΧαράλαμποςΤαυγανίδης δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια

Ο Άγγελος Ονησιφόρου Δημαρχεύων Πάφου , σε ανάρτησή του για τη μεγάλη προσπάθεια του Χαράλαμπου Ταυγανίδη, τονίζει ότι ο κολυμβητής δεν εγκατέλειψε ποτέ τον αγώνα του και ότι η προσπάθειά του διακόπηκε αποκλειστικά λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Όπως αναφέρει, ο Χαράλαμπος «δεν σταμάτησε επειδή λύγισε». Οι άνεμοι που έφταναν τα 6-7 μποφόρ στη Λεμεσό έκαναν τη συνέχιση της προσπάθειας αδύνατη και επικίνδυνη, τόσο για τον ίδιο όσο και για τα σκάφη που τον συνόδευαν.

Για τον λόγο αυτό, και με οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, αποφασίστηκε η διακοπή της προσπάθειας για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Άγγελο Ονησιφόρου , για σχεδόν δύο ημέρες ο Χαράλαμπος κολυμπούσε ασταμάτητα, από το Ακρωτήρι μέχρι τη Λεμεσό, παλεύοντας με τα κύματα και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Μετά τη μεγάλη αυτή προσπάθεια, ο Χαράλαμπος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο δημαρχεύων Πάφου χαρακτηρίζει την προσπάθεια του Χαράλαμπου ως ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης, θέλησης, επιμονής και προσφοράς, σημειώνοντας ότι αποτελεί υπόδειγμα για τη σημερινή κοινωνία και μήνυμα προς τη νέα γενιά.

«Η προσπάθεια μπορεί να σταμάτησε, αλλά ο Χαράλαμπος δεν ηττήθηκε. Ο αγώνας του, η δύναμή του και το μήνυμά του μένουν», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κλείνοντας, ο Άγγελος Ονησιφόρου στέλνει μήνυμα στήριξης στον Χαράλαμπο και στον ΠΑΣΥΚΑΦ, σημειώνοντας: «Χαράλαμπε, για όλους εμάς είσαι ένας πραγματικός ήρωας. Τα όνειρα όρια δεν έχουν.Χέρια για τον Χαράλαμπο, χέρια για τον ΠΑΣΥΚΑΦ».