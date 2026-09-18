«Κόβει» το πετρέλαιο στην Ευρώπη η Aramco - Συναγερμός μετά την επίθεση στον αγωγό

Η Saudi Aramco αναμένεται να διακόψει τον επόμενο μήνα τις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια, μετά την επίθεση με drones που προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία του βασικού αγωγού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πηγές με γνώση της απόφασης, τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό πρακτορείο, ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί πως δεν θα λάβουν τις συμφωνημένες ποσότητες σαουδαραβικού αργού τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση αφορά το σύνολο των Ευρωπαίων αγοραστών, ενώ οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς το θέμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μακροχρόνιες συμφωνίες με την Aramco, μέσω των οποίων εξασφαλίζουν συγκεκριμένες ποσότητες πετρελαίου κάθε μήνα. Η διακοπή των παραδόσεων δημιουργεί πλέον την ανάγκη για εξεύρεση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού.

Στο επίκεντρο ο αγωγός East West

Η εξέλιξη συνδέεται με την επίθεση με drones που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα και οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East West.

Πρόκειται για κρίσιμη ενεργειακή υποδομή της Σαουδικής Αραβίας, καθώς μεταφέρει αργό από τις πετρελαιοπαραγωγές περιοχές στα ανατολικά της χώρας προς τις εγκαταστάσεις και τα λιμάνια στη δυτική ακτή.

Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση δήλωσε ότι ο αγωγός αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε μερική λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η πλήρης αποκατάστασή του εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου έξι εβδομάδες.

Αναζητούν επειγόντως άλλες ποσότητες

Η διακοπή της ροής έχει προκαλέσει κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά, με τα διυλιστήρια να αναζητούν εναλλακτικές ποσότητες αργού για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Συνήθως, το σαουδαραβικό πετρέλαιο φτάνει στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια μέσω του αιγυπτιακού λιμανιού Sidi Kerir στη Μεσόγειο, το οποίο συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω αγωγού.

Ενδεικτική της ανησυχίας που έχει προκαλέσει η εξέλιξη είναι η κίνηση της πολωνικής ενεργειακής εταιρείας Orlen SA, η οποία από την Παρασκευή προχώρησε σε περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών πετρελαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ εισήγαγαν τον Ιούνιο περίπου 577.000 βαρέλια σαουδαραβικού αργού ημερησίως, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της Σαουδικής Αραβίας για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς.