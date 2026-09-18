Ο Μακρόν θα ζητήσει από Κομισιόν επιτάχυνση για αποθήκευση ΦΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενέργειες της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ επισήμανε ταυτόχρονα ότι τα «ιστορικά» υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων οφείλονται «εξ ολοκλήρου στους πολέμους» και στο κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ.

Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την καταστροφή των ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία και την Ουκρανία, συνέπεια του ρωσικού επιθετικού πολέμου, έχει οδηγήσει σε έκρηξη των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, προβλέποντας ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Μιλώντας προς τους δημοσιογράφους λίγο μετά την συνάντησή τους με τους επικεφαλής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων ο Πρόεδρος Μακρόν είπε επίσης ότι η Γαλλία «κάνει τα πάντα για να διευκολύνει την ειρηνική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», σημειώνοντας ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ότι οι συζητήσεις αποδεικνύονται δύσκολες. Δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία είναι έτοιμη «να συμβάλει, μόλις επιτευχθεί συμφωνία, στη συνοδεία δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που θα επιτρέψουν την επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Έχουμε προστατεύσει τους πολίτες πολύ περισσότερο από ό,τι αλλού στην Ευρώπη», είπε επίσης ο Μακρόν αναφερόμενος τόσο στην κρίση Covid όσο και στη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, σημειώνοντας όμως ταυτόχρονα ότι«σήμερα, έχουμε και ευθύνη όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά».

Αναφερόμενος συνέχεια το Ουκρανικό ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι «η ασφάλειά μας σήμερα και αύριο διακυβεύεται στην Ουκρανία».

Ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης τόσο στην απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία όσο και στις πρόσφατες δηλώσεις του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει «υβριδικά χτυπήματα» εναντίον των συμμάχων της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή» και ότι «βρισκόμαστε σε μια στιγμή επαγρύπνησης». Όσον αφορά το ζήτημα της «αντίδρασης», είπε ότι «η ίδια η φύση της αποτροπής είναι να αποφεύγουμε να αποκαλύπτουμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Και νομίζω ότι θα ήταν λάθος για τη Ρωσία να συνεχίσει να ενεργεί προς τους Ευρωπαίους με αυτόν τον τρόπο».

Συνεχίζοντας ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η ρωσική υβριδική απειλή για τους Ευρωπαίους και τη Γαλλία, έχει ενταθεί», ανακοινώνοντας ότι ζήτησε από την Κυβέρνηση να καταρτίσει ένα «σχέδιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών μας» από «ρωσικές υβριδικές επιθέσεις».

«Η πρόθεση πίσω από αυτό είναι να μας εκφοβίσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια υποστήριξης των Ουκρανών. Το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Δεν μας εκφοβίζει επειδή γνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας σήμερα και αύριο διακυβεύεται στην Ουκρανία», κατέληξε ο Μακρόν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ