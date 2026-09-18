Άνω των 1.000 οι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας στον πόλεμο Ουκρανίας, σύμφωνα με ΟΗΕ

Περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας έχουν καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα o Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που απέδωσε εννέα στα δέκα περιστατικά στη ρωσική πλευρά.

«Ανησυχώ βαθιά από τη συχνότητα αυτών των αποτρόπαιων πράξεων και φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της αδιάκοπης βίας που βλέπουμε κάθε μέρα στην Ουκρανία», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ.

Σύμφωνα με νέα έκθεση, που βασίζεται σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις που έγιναν με εκατοντάδες θύματα βιαιοτήτων που διαπράχθηκαν από τις δύο πλευρές, καθώς και σε δικαστικά έγγραφα και επίσημα στοιχεία, «1.004 περιπτώσεις σεξουαλικών βιαιοτήτων καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία έναρξης της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία», έως τα τέλη Ιουλίου.

Ο αριθμός αυτός «αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέρος της πραγματικότητας» τόνισε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη η Ντανιέλ Μπελ, επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, με τους ερευνητές να καταφέρνουν να μιλήσουν περίπου με το 10% των κρατουμένων που απελευθερώθηκαν από τα δύο στρατόπεδα και να μην έχουν πρόσβαση στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη.

Από το σύνολο των καταγεγραμμένων περιπτώσεων, το 89% αποδόθηκαν στη ρωσική πλευρά, κυρίως σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων, της σωφρονιστικής διοίκησης και των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας και το 11% στους Ουκρανούς.

Οι βιαιότητες αυτές «εντάσσονται σε ένα σοκαριστικό μοτίβο βασανιστηρίων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού από την έναρξη» της σύγκρουσης, προειδοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία.

Η πλειονότητα των θυμάτων των βιαιοτήτων αυτών είναι άνδρες, κυρίως σε κέντρα κράτησης, αλλά στοχοθετήθηκαν επίσης γυναίκες και παιδιά, κυρίως στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

«Οι βιαιότητες που διαπράχθηκαν περιλαμβάνουν ομαδικούς βιασμούς, ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων, ηλεκτροσόκ και χτυπήματα στα γεννητικά όργανα, καθώς και άλλες εξευτελιστικές, σεξουαλικού χαρακτήρα, πράξεις», τόνισε η Ύπατη Αρμοστεία.

Η νεότερη επιζήσασα βιασμού που καταγράφηκε ήταν ένα κορίτσι τεσσάρων ετών και η πλέον ηλικιωμένη μια γυναίκα 82 ετών και στις δύο περιπτώσεις, οι πράξεις διαπράχθηκαν από τις ρωσικές αρχές, πρόσθεσε.

Αρκετοί επιζώντες ανέφεραν ότι υπέστησαν ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα.

Σχεδόν οι μισές από τις βιαιότητες που αποδίδονται στις ουκρανικές αρχές σε βάρος Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου ή υπηκόων τρίτων χωρών αφορούν απειλές για σεξουαλική βία.

Οι υπόλοιπες αφορούν περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα εξαναγκάστηκαν να γδυθούν, υπέστησαν ηλεκτροσόκ και χτυπήματα στα γεννητικά όργανα, καθώς και δύο σεξουαλικές επιθέσεις και δύο απόπειρες βιασμού.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να ερευνήσουν όλους τις αξιόπιστους ισχυρισμούς περί σεξουαλικής βίας γρήγορα, λεπτομερώς και αμερόληπτα και να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», τόνισε ο Τουρκ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ