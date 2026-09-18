Δρ. Άδωνης Ελευθερίου: Με συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει Ιατρικός Διευθυντής του ΓΝ Πάφου

Με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και έντονο αίσθημα ευθύνης αναμένεται να αναλάβει, τις επόμενες ημέρες, τη θέση του Ιατρικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου ο Δρ. Άδωνης Ελευθερίου.

Σε ανάρτησή του, ο ίδιος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ για την εμπιστοσύνη που του επέδειξε, σημειώνοντας ότι η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης αποτελεί για τον ίδιο ιδιαίτερη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη απέναντι στον ρόλο που καλείται να υπηρετήσει και στις προσδοκίες της κοινωνίας της Πάφου.

Ο Δρ. Ελευθερίου αναφέρεται με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση στη μακρόχρονη παρουσία του στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο με τον οποίο έχει αναπτύξει βαθύ δεσμό.

Όπως σημειώνει, στο Νοσοκομείο έχει ζήσει σημαντικές στιγμές της επαγγελματικής του πορείας, τόσο δύσκολες όσο και όμορφες, ενώ έχει συνεργαστεί με ανθρώπους με τους οποίους έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς.

Κεντρικός στόχος που θέτει ενόψει της ανάληψης των νέων του καθηκόντων είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Νοσοκομείο της Πάφου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, επιδίωξή του είναι ο πολίτης της Πάφου να αισθάνεται περήφανος για το Νοσοκομείο της πόλης του, ενώ κάθε ασθενής που προσέρχεται για να λάβει υπηρεσίες υγείας να αισθάνεται ασφάλεια, σιγουριά και εμπιστοσύνη ότι θα έχει δίπλα του επιστημονική επάρκεια, ανθρωπιά και σεβασμό.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στους εργαζομένους του Νοσοκομείου.

Ο Δρ. Ελευθερίου υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας όσο το δυνατόν καλύτερων συνθηκών εργασίας, καθώς και της παροχής των απαραίτητων μέσων και της στήριξης που χρειάζεται το προσωπικό, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Αναγνωρίζοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δημόσιο νοσηλευτήριο είναι πολλές, ο νέος Ιατρικός Διευθυντής σημειώνει ότι δεν υπάρχουν «εύκολες ή μαγικές λύσεις».

Εκείνο που, όπως αναφέρει, υπάρχει είναι η διάθεση για δουλειά, συνεργασία, συνεννόηση και κοινή προσπάθεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοποθέτησή του έχει και το κάλεσμα προς την ευρύτερη κοινωνία της Πάφου να στηρίξει την προσπάθεια για αναβάθμιση του Νοσοκομείου.

Ο Δρ. Ελευθερίου απευθύνεται στους φορείς της πόλης και της επαρχίας, στους βουλευτές, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα οργανωμένα σύνολα, στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και σε κάθε πολίτη που αγαπά την Πάφο, καλώντας τους να «αγκαλιάσουν» το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και να σταθούν δίπλα στην προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμισή του.

Στο μήνυμά του υπογραμμίζει ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου αποτελεί περιουσία και υπόθεση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας και ότι η περαιτέρω βελτίωσή του μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συνεργασία, κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια.

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να καταβάλει όλες του τις δυνάμεις για ένα Νοσοκομείο που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους ασθενείς, θα στηρίζει τους εργαζομένους του και θα αποτελεί σημείο αναφοράς και υπερηφάνειας για ολόκληρη την Πάφο.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Δρ. Άδωνης Ελευθερίου δίνει έναν ιδιαίτερα προσωπικό τόνο, χαρακτηρίζοντας το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου ως το «δεύτερό του σπίτι», αποτυπώνοντας έτσι τον ισχυρό δεσμό που, όπως ο ίδιος αναφέρει, έχει αναπτύξει με το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής του διαδρομής.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του σηματοδοτεί, σύμφωνα με το μήνυμά του, μια νέα περίοδο ευθύνης, με έμφαση στη συνεργασία, στη στήριξη του προσωπικού και στη συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Πάφου.