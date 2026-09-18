Δεν αξιοποιήθηκαν σε φετινές πυρκαγιές οι φουσκωτές δεξαμενές – Οι εξηγήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, οι τοποθεσίες και τα κριτήρια

Ένα σημαντικό μέσο εναλλακτικής παροχής νερού σε κρίσεις πυρκαγιάς είναι οι φουσκωτές δεξαμενές για υδροληψία από τα ελικόπτερα αεροπυρόσβεσης. Ωστόσο αν και η Εθελοντική Ομάδα SupportCY διαθέτει εδώ και έναν χρόνο αυτό το εργαλείο -μάλιστα δοκιμάστηκε σε ασκήσεις στην Κύπρο-, αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 30 Ιουλίου, μέχρι στιγμής δεν αξιοποιήθηκαν στις κρίσεις πυρκαγιών. Σε σχέση με αυτές της Πυροσβεστικής, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των πυροσβεστών, για τη δική τους ασφάλεια και των πτητικών.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του «Π», στο εξωτερικό αυτές οι δεξαμενές αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, για τον εφοδιασμό με νερό των ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης, είτε με κάδο είτε με σωλήνα άντλησης, όπως αυτά που ενοικιάζει η Δημοκρατία, για πλήρωση των εσωτερικών δεξαμενών τους, ενώ αιωρούνται πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ο σκοπός είναι να αναπτύσσονται όσο πιο κοντά σε πυρκαγιές, ούτως ώστε ο επιχειρησιακός κύκλος των ελικοπτέρων να είναι όσο πιο μικρός γίνεται. Στο πλαίσιο περσινής άσκησης οι Σλοβάκοι πιλότοι των ενοικιαζόμενων ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης, τόνισαν στους εθελντές του SupportCY ότι οι δεξαμενές αυτές χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό και οι ίδιοι επιθυμούν πολύ να τις χρησιμοποιούν.

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Η πυρκαγιά στο Καλό Χωριό

Την απουσία των δεξαμενών για υδροληψία και τις προϋποθέσεις που θέτει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να αποφασίσει την αξιοποίησή τους, έρχεται να φωτίσει η ερώτηση της βουλεύτριας του ΑΛΜΑ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, με ημερομηνία 29 Ιουλίου 2026, προς τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, συγκεκριμένα για τη μεγάλη πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, λόγω καταστροφής πυρομαχικών.

«Θέλουμε να μας ενημερώσετε γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν, ενώ οι πλησιέστεροι φράχτες και η θάλασσα ήταν σε μακρινή απόσταση. Συγκεκριμένα, τα ελικόπτερα χρειάζονταν τριπλάσιο χρόνο ανεφοδιασμού λόγω απόστασης», ανέφερε μεταξύ άλλων στο ερώτημά της η κα Χαραλαμπίδου.

Αν και ενημερώνει ότι οι συγκεκριμένες δεξαμενές παραλήφθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 30 Ιουλίου, δηλαδή τρεις ημέρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Καλό Χωριό, στις 27 Ιουλίου, ο κ. Φυτιρής πληροφορεί, σε απάντηση του στις 10 Σεπτεμβρίου, για τους λόγους που δεν έγινε χρήση της δεξαμενής υδροληψίας της Εθελοντικής Ομάδας SupportCY.

Συγκεκριμένα, επκαλείται ενημέρωση από τον αρχιπύραρχο, Νίκος Λογγίνο, ότι ο δυνητικός κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς προς τις κοινότητες Αγίας Άννας και Ψευδά δεν επέτρεπε την αποδέσμευση ή μετακίνηση δυνάμεων από τα σημεία όπου επιχειρούσαν για να προβούν στην εγκατάστασή της. Παράλληλα, το νερό που μετέφεραν τόσο τα πυροσβεστικά οχήματα όσο και τα υποστηρικτικά βυτιοφόρα ήταν απολύτως αναγκαίο για τις ανάγκες της επίγειας κατάσβεσης και δεν θα ήταν δόκιμο να διατεθεί για την πλήρωση δεξαμενής με σκοπό την υδροληψία από ελικόπτερα, δεδομένου ότι υπήρχαν ήδη προς τούτο διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές νερού. «Επιπρόσθετα, οι εθελοντικές μονάδες ήταν αναγκαίο να επικεντρωθούν στην προστασία των κοινοτήτων και στην κατάσβεση των καυτρών που μεταφέρονταν μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς και εντός των ορίων των επηρεαζόμενων περιοχών, αντί να απασχοληθούν με τη διαδικασία εγκατάστασης δεξαμενής για την υδροληψία των ελικοπτέρων, ανάγκη η οποία ούτως η άλλως καλυπτόταν επαρκώς εναλλακτικά», αναφέρει ο κ. Φυττιρής.

Απουσία λόγω εκπαίδευσης

Σε σχέση με τις δεξαμενές νερού που προμηθεύτηκε η Πυροσβεστική στις 30 Ιουλίου, ο υπουργός ενημερώνει ότι προτού χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πυρόσβεσης, για την ασφάλεια του προσωπικού και των πτητικών μέσων και την αποφυγή ατυχήματος, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πρέπει προηγουμένως να εκπαιδευτούν και να γνωρίζουν τα πιο κάτω:

Την ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη των κινητών δεξαμενών.

Να αποκτήσουν άριστη γνώση των τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών λειτουργίας (SOPs) για την υδροληψία από ελικόπτερο με χρήση επίγειων φουσκωτών ή φορητών δεξαμενών νερού (Standard Operating Procedures Helicopter Water Pick-Up from Land-Based Inflatable Water Tanks).

Οι καθοδηγητές εδάφους (Marchelers) να αποκτήσουν άριστη γνώση του Διεθνούς Κώδικα Σημάτων Χεριών για πτητικά μέσα (αεροσκάφη και ελικόπτερα) που καθορίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό SERA (Standard European Rules of the Air).

Όπως έχει ενημερωθεί ο κ. Φυτιρής από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εν λόγω εκπαίδευση είναι σε εξέλιξη και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί.

Πηγή φωτογραφίας: SupportCY

Σε συγκεκριμένα σημεία και κατόπιν αξιολογησης της κρίσης

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω ο υπουργός επισημαίνει περαιτέρω ότι οι δεξαμενές αυτές θα τοποθετούνται για σκοπούς πυρόσβεσης σε συγκεκριμένα και μόνο σημεία, τα οποία έχουν ήδη προκαθοριστεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Αεροπυρόσβεσης της Εθνικής Φρουράς, κατόπιν εναέριας επιθεώρησης των πιθανών σημείων εγκατάστασης. Κατά την επιλογή των σημείων αυτών λήφθηκαν υπόψη ζητήματα ασφάλειας, η απόσταση των πιθανών εστιών πυρκαγιάς από υδατοφράκτες ή τη θάλασσα ως σημεία υδροληψίας, καθώς και η πραγματική επιχειρησιακή αναγκαιότητα ανάπτυξης τέτοιων δεξαμενών.

Επιπρόσθετα η ανάπτυξή των δεξαμενών στους προκαθορισμένους αυτούς χώρους και μόνο, θα γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της κάθε πυρκαγιάς, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυναμική και τη διάρκειά της, και εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν.

Υδροληψία από υδατοφράκτες και θάλασσα

Τέλος και σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στο Καλό Χωριό, ο κ. Φυτιρής αναφέρει ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καλύφθηκαν επαρκώς μέσω υδροληψίας από τον υδατοφράκτη Διποτάμου, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν ο υδατοφράκτης Λευκάρων και η θάλασσα. Σημειώνει ότι η εγγύτητα των εν λόγω σημείων προς την περιοχή εκδήλωσης της πυρκαγιάς επέτρεψε την έγκαιρη υδροληψία και την ταχεία επιστροφή των πτητικών μέσων στο μέτωπο της πυρκαγιάς για σκοπούς καταστολής της.