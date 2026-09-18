Φωτιά στις τσέπες των Κυπρίων καταναλωτών: Ακρίβεια σε 40 από τις 45 κατηγορίες αγαθών - Στο 3,5% ο πληθωρισμός, «καίνε» πετρέλαιο και ρεύμα

Τη συνεχιζόμενη αύξηση τιμών που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία κατά τους τελευταίους πέντε μήνες, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού +3,5% έναντι +2,9% τον Ιούλιο, +3,1% τον Ιούνιο, +2,5% τον Μάιο και +2,8% τον Απρίλιο, λόγω κυρίως της μεγάλης αύξησης στα Πετρελαιοειδή κατά +20,3% και του Ηλεκτρισμού και Νερού κατά +6,0% αντικατοπτρίζει το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τον μήνα Αύγουστο.

Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα σε σύνολο 45 κατηγοριών (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα, στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης παγκύπρια (υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα κ.ά) καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Όπως προκύπτει τον Αύγουστο 19 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση, 25 κατηγορίες μείωση και μία κατηγορία έμεινε αμετάβλητη έναντι του προηγούμενου μήνα, ενώ 40 από τις 45 κατηγορίες κατέγραψαν αυξήσεις έναντι του περσινού Αυγούστου 2025.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις

Συγκεκριμένα, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 19 κατηγορίες με σημαντικότερες τον ζωμό μαγειρέματος κατά +3,7% (+11,3% έναντι Αυγούστου 2025), τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +3,2% (+1,0% έναντι Αυγούστου 2025), τα κάρβουνα ψησίματος κατά +2,9% (+9,1% έναντι Αυγούστου 2025), η ζάχαρη κατά +1,9% (-2,1% έναντι Αυγούστου 2025), το πουργούρι κατά +1,4% (+4,7% έναντι Αυγούστου 2025) και τα τυριά κατά +1,4% (+3,2% έναντι Αυγούστου 2025).

Μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 25 κατηγορίες με σημαντικότερες, τα κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή κατά -11,9% (+2,0% έναντι Αυγούστου 2025), το φρέσκο ψάρι και μαλάκια κατά -4,9% (+6,1% έναντι Αυγούστου 2025), τα απορρυπαντικά ρούχων κατά -4,8% (-2,2% έναντι Αυγούστου 2025), το κατεψυγμένο ψάρι πανέ και προψημένο κατά -3,9% (-18,4% έναντι Αυγούστου 2025) και το κατεψυγμένο ψάρι κατά -2,9% (+4,3% έναντι Αυγούστου 2025).

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν, ως εκ τούτου η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.

Τα αναλυτικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου παρέχονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και η Υπηρεσία καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.e-kalathi.gov.cy και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ