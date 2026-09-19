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Εκδήλωση «Μέρας Παραδοσιακών Προϊόντων και Λαϊκής Τέχνης»στην Πόλη Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην Πλατεία Δημαρχείου Πόλης Χρυσοχούς η καθιερωμένη εκδήλωση «Μέρα Παραδοσιακών Προϊόντων και Λαϊκής Τέχνης» , που διοργανώθηκε για 23η χρονιά από τον Δήμο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού .

 Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Έντιμης Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Εύης Τσολάκη, η οποία παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή .

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει επιδείξεις παρασκευής τοπικών προϊόντων και εδεσμάτων, όπως χαλλούμι, μαχαλεπί , ρέσι, παλουζέ, αναρή με χαρουπόμελο, λουβί, φρούτα, τα οποία προσφέρθηκαν δωρεάν στους επισκέπτες.

Παράλληλα, στον χώρο λειτούργησαν περίπτερα εκθετών με ποικιλία παραδοσιακών προϊόντων και εκθεμάτων .

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς ήταν πλούσιο και αυθεντικά κυπριακό, με τη συμμετοχή της Αγγελικής Χατζηβασιλείου και του μουσικού σχήματος ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ, καθώς και με παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασε η Σχολή Χορού Δράκου.

Ιδιαίτερη νότα έδωσε η συμμετοχή των τσιατιστών, οι οποίοι διάνθισαν καλλιτεχνικά την εκδήλωσή μας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς τίμησε τον κ. Γιώργο Φιλίππου, νικητή του διαγωνισμού φωτογραφίας «Η ομορφιά της Δυτικής Κύπρου», που προκήρυξε ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς.

Το χρηματικό βραβείο ύψους 500 ευρώ απένειμε ο Δήμαρχος, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή. Επίσης τιμητικό δίπλωμα απονεμήθηκε στο μέλος της κριτικής επιτροπής κ. Δώρα Ζάγγουλου.

 Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και υπόσχεται τη συνέχιση και την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού με σεβασμό στον πολιτισμό και οδηγό την παράδοση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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