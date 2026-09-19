Το περιβάλλον ένωσε τη Λευκωσία: Δεκάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι καθάρισαν μαζί τα ενετικά τείχη

Δεκάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εθελοντές καθάρισαν τους προμαχώνες των ενετικών τειχών της Λευκωσίας το πρωί του Σαββάτου, στο πλαίσιο της δικοινοτικής περιβαλλοντικής δράσης «Let’s Do It! Nicosia 2026», την οποία διοργάνωσε το Let’s Do It! Cyprus σε συνεργασία με την τ/κ οργάνωση «Πράσινο Κίνημα Ειρήνης» (Yeşil Barış Hareketi - YBH), ως μέρος του World Cleanup Day. Η δράση υποστηρίχθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας και την Πρεσβεία της Ιρλανδίας.

Το World Cleanup Day αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κινητοποιήσεις πολιτών για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης και έχει αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη ως Διεθνής Ημέρα, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το «Let’s Do It! Nicosia 2026» ξεκίνησε ταυτόχρονα στις 09:30 από δύο σημεία στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, την εκκλησία της Φανερωμένης και το Büyük Han.

Οι δύο ομάδες εθελοντών πραγματοποίησαν καθαρισμούς κατά μήκος των προμαχώνων των ενετικών τειχών της Λευκωσίας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το Σπίτι της Συνεργασίας, όπου συναντήθηκαν περίπου στις 11:00.

Σε δήλωσή του προς τα ΜΜΕ, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, έκανε λόγο για «μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Let’s Do It! Cyprus και των προσπαθειών για καθαρισμό της Λευκωσίας και για βελτίωση του περιβάλλοντος».

«Πρόκειται για μια δράση της κοινωνίας των πολιτών, η οποία φέτος υποστηρίχθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας και την Πρεσβεία της Ιρλανδίας με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου», τόνισε.

«Από την πλευρά των ενετικών τειχών από τη Λεωφόρο Στασίνου μέχρι και το Σπίτι της Συνεργασίας υπήρχαν περίπου 100 άτομα που συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια και είχαμε και πάρα πολλά παιδιά και νέους. Αυτό στέλνει και ένα μήνυμα πάρα πολύ θετικό ως προς την ανάγκη της κοινωνίας να φέρει την αλλαγή που επιθυμεί», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, ο κ. Προύντζος έστειλε το μήνυμα ότι «η κοινωνία μπορεί να επιφέρει τις αλλαγές που χρειάζονται συμμετέχοντας, ενεργοποιώντας το κοινωνικό σύνολο και προσφέροντας για σκοπούς που είναι οικουμενικοί και καθολικοί, όπως η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος».

«Ο δικοινοτικός χαρακτήρας της εκδήλωσης είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντικός. Χαίρομαι που με τον Μεχμέτ (Χαρμαντζί) είχαμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία», πρόσθεσε.

«Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι για πολλοστή φορά που γίνεται αυτή η προσπάθεια, όμως κάθε χρόνο μεγαλώνει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Δήμαρχος Λευκωσίας είπε ότι συλλέχθηκαν αρκετές σακούλες με απόβλητα, προσθέτοντας ότι σε ένα ρυάκι του ποταμού Πεδιαίου συλλέχθηκαν 15-20 σακούλες με μη βιοδιασπώμενα απόβλητα που είχαν μαζευτεί εκεί λόγω των πρόσφατων βροχών.

Από την πλευρά του, ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» που συμμετείχε στην εκδήλωση μαζί με τον Χαράλαμπο Προύντζο, «ενθαρρύνοντας την κοινωνία των πολιτών να ενωθούν για χάρη της πόλης μας, να δώσουν το μήνυμα ότι έχουμε κοινά προβλήματα στο περιβάλλον».

«Αν η μία πλευρά μολύνεται, επηρεάζεται και η άλλη. Πρέπει να φροντίσουμε μαζί την πόλη όσον αφορά το περιβάλλον και την καθαριότητα. Πρέπει να συνεργαστούμε, να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον και να εργαστούμε μαζί για χάρη της πόλης μας», επεσήμανε ο κ. Χαρμαντζί.

«Χαίρομαι που ο Χαράλαμπος (Προύντζος) ενδιαφέρεται πολύ για την πόλη και η συνεργασία μαζί του μάς δίνει ενέργεια να κάνουμε τα ίδια πράγματα και εκεί», πρόσθεσε.

Τέλος, ανέφερε ότι περίπου 60 εθελοντές από την κατεχόμενη Λευκωσία συμμετείχαν στην εκδήλωση φέτος, προσθέτοντας ότι «κάθε χρόνο γίνονται περισσότεροι».

Πηγή: ΚΥΠΕ