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Με κουβανέζικους και latin ρυθμούς έπεσε η αυλαία του καλοκαιρινού πολιτιστικού προγράμματος του Δ. Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Με κουβανέζικους και latin ρυθμούς ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πάφου, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς. 

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια ξεχωριστή εμφάνιση από το Yemaya Son - Cuarteto, το οποίο με τους αυθεντικούς κουβανέζικους και latin ήχους του δημιούργησε μια ζωντανή και γιορτινή ατμόσφαιρα, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια διαφορετική μουσική εμπειρία. Την εκδήλωση πλαισίωσαν τα εντυπωσιακά κλασικά αυτοκίνητα των Classic Drivers of Paphos, τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του κοινού και πρόσθεσαν μια ξεχωριστή νότα στη βραδιά.

 Η εκδήλωση αποτέλεσε το φινάλε του καλοκαιρινού κύκλου πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Πάφου, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν μουσική, πολιτισμό και ψυχαγωγία σε ανοικτούς δημόσιους χώρους της πόλης. Με τη μουσική των κουβανέζικων και latin ρυθμών και την παρουσία των κλασικών αυτοκινήτων, η Πλατεία Δημοτικής Αγοράς γέμισε ζωντάνια, σηματοδοτώντας με τον καλύτερο τρόπο την ολοκλήρωση του φετινού καλοκαιρινού πολιτιστικού προγράμματος.

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