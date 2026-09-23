Κυπριακό, Βάσεις και διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη-Μπέρναμ

Το Κυπριακό, οι Βρετανικές Βάσεις και η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ.

Πρόκειται για την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των Βάσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση. Τόνισε, παράλληλα, ότι κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις θα πρέπει να συνυπολογίζονται τόσο η ασφάλεια της Κύπρου και του πληθυσμού της όσο και οι σχέσεις της Δημοκρατίας με τα κράτη της ευρύτερης περιοχής.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον κ. Μπέρναμ για τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί και στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε επίσης τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσο και ως εγγυήτρια δύναμη. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την προσωπική συμβολή του Βρετανού Πρωθυπουργού στην προσπάθεια στήριξης των πρωτοβουλιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Στη συζήτηση τέθηκε και η προσπάθεια για πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σένγκεν, με τον Πρόεδρο να κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση για το στρατηγικό βάθος που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Κύπρου και Βρετανίας, επαναλαμβάνοντας τη βούληση της Λευκωσίας για περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.