Εξάχρονη «μάγος» του Ρούμπικ: Έσπασε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ και γνωρίζει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης

Μόλις έξι ετών, η Λιάν Γιουνζί από την Κίνα κατάφερε να καταγράψει επίδοση που, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, αποτελεί νέοπαγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ.

Η νεαρή «speedcuber» έσπασε δύο φορές μέσα στον Σεπτέμβριο το παγκόσμιο ρεκόρ στον μέσο όρο επίλυσης του κύβου 3×3, σε δύο διαγωνισμούς που ήταν πιστοποιημένοι από την World Cube Association, στη Γουχάν και την Γκουανγκζού.

#22Sep | Una niña china de seis años estableció un nuevo récord mundial femenino al resolver un Cubo de Rubik 3×3 en poco más de cuatro segundos.



La joven speedcuber Lian Yunzhi batió la marca en dos competiciones oficiales de la World Cube Association celebradas en Wuhan y… pic.twitter.com/09zguNksO6 — El Nacional (@ElNacionalWeb) September 22, 2026

Στους δύο διαγωνισμούς κατέγραψε μέσους χρόνους 4,52 και 4,27 δευτερολέπτων αντίστοιχα, έχοντας λύσει τον κύβο πέντε φορές σε κάθε προσπάθεια.

Η πρώτη γυναίκα με μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV, η εξάχρονη, που κατάγεται από το Τσενγκντού, είναι «η πρώτη γυναίκα speedcuber με μέσο όρο χρόνου κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα».

Σε βίντεο που δημοσίευσε το CCTV, η Λιάν εμφανίζεται με έναν κόκκινο καρό φιόγκο στα μαλλιά να στρίβει με μεγάλη ταχύτητα τις πλευρές του κύβου. Μόλις ολοκληρώνει την επίλυση, αφήνει τον κύβο στο τραπέζι, χτυπά τα χέρια της και σηκώνει τη γροθιά της πανηγυρίζοντας.

Δύο έως τρεις ώρες εξάσκηση κάθε ημέρα

Η μικρή, που έχει το παρατσούκλι «Ζίζι», ήρθε σε επαφή με τον κύβο του Ρούμπικ όταν γράφτηκε σε σχετικό μάθημα, παράλληλα με άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως χορό και μουσική.

Η μητέρα της, Λιν Γιανγκσί, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι σταδιακά διαπίστωσε πως η ενασχόληση με τον κύβο αποτελεί «εξαιρετική δραστηριότητα για την ενίσχυση των ολοκληρωμένων ικανοτήτων ενός παιδιού».

Η εξάχρονη έχει πλέον μάθει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης και, σύμφωνα με τη μητέρα της, εξασκείται καθημερινά για δύο έως τρεις ώρες.

Η Λιν ανέφερε ακόμη ότι η επίλυση του κύβου του Ρούμπικ ενισχύει την εστίαση, τη μνήμη, τη λογική σκέψη και την αντίληψη του χώρου, ενώ βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν υγιή στάση απέναντι στη νίκη και την ήττα.

Όπως σημείωσε, «δεν πρόκειται μόνο για την τυφλή απομνημόνευση τύπων», αλλά και για τη χρήση λογικής σκέψης προκειμένου να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις.

Με πληροφορίες από: Guardian