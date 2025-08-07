Συναυλία Αλληλεγγύης, "Together we stand stronger", από το Τεχνόπολις

Συναυλία αλληλεγγύης στον κήπο του, διοργάνωσε χτες Τετάρτη 6 Αυγούστου στις 8μμ το Τεχνόπολις 20, με στόχο τη στήριξη οικογενειών που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συναυλία συμμετείχαν, σε τρία διαφορετικά προγράμματα, οι μουσικοί Στέφανη Νεοφύτου, Φοίβη Ιορδάνους, Σπύρος Σωκράτους, Άρης Κωνσταντίνου, Δημήτρης Τερπίζης και ο Λευτέρης Μουμτζής (Freedom Candlemaker).

Το πρόγραμμα περιλάμβανε γνωστά ελληνικά τραγούδια όπως «Είναι που δεν μπορώ», «Όταν κοιτάς από ψηλά», «Μα είναι εντάξει μαζί μου», «Ας ερχόσουν για λίγο», «Βόλτα», καθώς και jazz standards. όπως «Remember You», «Soft Winds», «Tea for Two», «Topsy», «Embraceable You».

Ακολούθησε ο Λευτέρης Μουμτζής, o οποίος θα μας ταξιδέψει με τα υπέροχα κομμάτια του.

Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τη στήριξη οικογενειών που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Υποστηρικτής της συναυλαίας ήταν το Motivation In Arts.